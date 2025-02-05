Как похудеть на 7 килограмм меньше, чем за месяц: меню и советы от эксперта

Как похудеть на 7 килограмм меньше, чем за месяц и стать красивее

Об этом рассказывает диетология Рича Гангани, которая за 21 день сбросила 7 кг. Каким образом она достигла столь успешного снижения веса?

Диетология поделилась опытом – благодаря правильно составленному рациону, ей удалось похудеть с 63 килограмм до 56 за три недели. Следуя противовоспалительной диете и интервальному голоданию, она не только похудела, но и улучшила состояние своей кожи, стала здоровой и сиять.

Противовоспалительная диета не имеет единого стандарта, поскольку все варианты рекомендуют включать в рацион продукты, снижающие воспаление, но не устанавливающие жестких ограничений в отношении калорий, порций или ежедневного меню. Важно употреблять разнообразные продукты, чтобы обеспечить широкий спектр полезных компонентов, повышающих иммунитет.

Противовоспалительные диеты акцентируют на употреблении разнообразных фруктов и овощей, здоровых ненасыщенных жиров (например, авокадо, оливкового масла, орехов, семян), минимально обработанных цельнозерновых продуктов, бобовых, трав, специй, а также морепродуктов и жирной рыбы, углеводов. ные продукты содержатся и в средиземноморской диете, а также в диете для гипертонии DASH, что подтверждает их принадлежность к противовоспалительным подходам. Согласно исследованиям Гарвардской школы здоровья именно правильный выбор продуктов может значительно снизить уровень воспаления в организме.

Диетология Рича соблюдала схему интервального голодания 16:8, где 16 часов она воздерживалась от еды, а в течение следующих 8 часов употребляла пищу. Она отмечает, что именно этот подход позволил ей добиться значительных результатов всего за три недели.

Меню для похудения

Река поделилась своим ежедневным меню и расписанием питания:

9:00 – Утренний напиток: противовоспалительный чай, полезный для кишечника.

11:00 – Завтрак: омлет из трех яичных белков, шпинатом и грибами.

13:00 – Перекус: яблоко с арахисовым маслом.

15:00 — Обед: чана масала (нут), коричневый рис, брокколи.

17:00 – Перекус после тренировки: яичные белки и протеиновый коктейль.

19:00 — Ужин: суп из гороха и шпината с миндалем.

20:00 — Вечерний напиток: чай от вздутия живота.

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