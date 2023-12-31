Как похудеть на животе: диетологи рассказали, какие 10 продуктов вызывают появление брюшного жира

Что не нужно есть, чтобы похудеть в животе

Конечно, похудение нуждается в целостном подходе — поддержании здорового образа жизни. Это и количество ежедневных упражнений, диета, потребление алкоголя, уровень стресса. И нет быстрого решения, которое поможет безопасно сбросить вес — это нужно делать ежедневно, шаг за шагом.

Что касается диеты, в частности, нужно исключить или хотя бы ограничить потребление определенных типов продуктов, которые особенно влияют на появление жира на животе.

Исследование, опубликованное в журнале Obesity Reviews, показало, какие продукты более влияют на появление абдоминального ожирения, чем любой другой фактор.

Какие продукты наиболее вредны для фигуры и вызывают появление жира на животе

Сахарные хлопья для завтрака. Начать утро с миски сладких хлопьев для завтрака может быть вкусно, но зерновые культуры с высоким содержанием добавленного сахара могут способствовать накоплению жира на животе. Кроме высокого содержания сахара, в этих крупах обычно не хватает белка и клетчатки, а это значит, что в них нет питательных веществ, которые могли бы сделать вас сытными. Как следствие, потребление большого количества калорий в течение утра или увеличение количества перекусов. Попкорн в микроволновке. В нем много гидрогенизированных масел, которые являются основным источником трансжиров. Упакованная выпечка. Какой бы вкусной и удобной она ни была, упакована выпечка, как кексы, пончики, обычно содержит высокий уровень трансжиров и добавленного сахара. Чтобы избежать потребления трансжиров, эксперты рекомендуют выбирать домашнюю выпечку. Жареные фастфуды, распространенные в сетях быстрого питания при регулярном употреблении, приводят к увеличению абдоминального жира. Обработанное мясо, такое как пепперони, колбаса, мясные деликатесы и бекон имеет серьезные недостатки для вашего здоровья. Они не только увеличивают размер талии, но могут повысить риск корректального рака. Белый хлеб. В белом и рафинированном хлебе не так много клетчатки и питательных веществ, как в цельнозерновом. Кроме того, как показывает исследование, употребление белого хлеба, связано с увеличением висцерального (брюшного) жира. Конфеты. Чтобы минимизировать жир на животе, держитесь на расстоянии от конфет. С большим количеством простых углеводов очень легко переборщить. Эти продукты могут способствовать накоплению жира на животе, если их потреблять в избытке и не использовать как энергию. Некоторые заправки для салата в бутылках. Если вы едите много салатов в течение недели, но все еще набираете вес, виной этому может быть заправка салата, которую вы выбираете. Не все салатные заправки полезны, и многие виды могут повысить калорийность и жирность вашего салата, незаметно для вас, что может привести к увеличению веса в животе и остановить попытки похудеть. Многие заправки для салатов в бутылках имеют высокое содержание трансжиров и насыщенных жиров, поэтому замена их на полиненасыщенные заправки, такие как оливковое масло, может помочь. Батончики для замены еды. Их рекламируют как «здоровые». Но заменяющие пищу батончики часто проходят интенсивную обработку и содержат добавленный сахар и могут вызвать ощущение голода больше, чем раньше. Переработанные заменители пищи часто имеют высокое содержание калорий, жиров, натрия, добавленного сахара и рафинированных углеводов. Мороженое. Хотя мы не хотим это признавать, регулярное употребление мороженого может привести к нежелательному увеличению веса в области живота.

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