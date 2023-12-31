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Как похудеть на животе: диетологи рассказали, какие 10 продуктов вызывают появление брюшного жира

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Как похудеть на животе: диетологи рассказали, какие 10 продуктов вызывают появление брюшного жира

Как похудеть в животе

Что не нужно есть, чтобы похудеть в животе

Конечно, похудение нуждается в целостном подходе — поддержании здорового образа жизни. Это и количество ежедневных упражнений, диета, потребление алкоголя, уровень стресса. И нет быстрого решения, которое поможет безопасно сбросить вес — это нужно делать ежедневно, шаг за шагом.

Что касается диеты, в частности, нужно исключить или хотя бы ограничить потребление определенных типов продуктов, которые особенно влияют на появление жира на животе.

Исследование, опубликованное в журнале Obesity Reviews, показало, какие продукты  более влияют на появление абдоминального ожирения, чем любой другой фактор.

Какие продукты наиболее вредны для фигуры и вызывают появление жира на животе

  1. Сахарные хлопья для завтрака. Начать утро с миски сладких хлопьев для завтрака может быть вкусно, но зерновые культуры с высоким содержанием добавленного сахара могут способствовать накоплению жира на животе. Кроме высокого содержания сахара, в этих крупах обычно не хватает белка и клетчатки, а это значит, что в них нет питательных веществ, которые могли бы сделать вас сытными. Как следствие, потребление большого количества калорий в течение утра или увеличение количества перекусов.
  2. Попкорн в микроволновке. В нем много гидрогенизированных масел, которые являются основным источником трансжиров.
  3. Упакованная выпечка. Какой бы вкусной и удобной она ни была, упакована выпечка, как кексы, пончики, обычно содержит высокий уровень трансжиров и добавленного сахара. Чтобы избежать потребления трансжиров, эксперты рекомендуют выбирать домашнюю выпечку.
  4. Жареные фастфуды, распространенные в сетях быстрого питания при регулярном употреблении, приводят к увеличению абдоминального жира.
  5. Обработанное мясо, такое как пепперони, колбаса, мясные деликатесы и бекон имеет серьезные недостатки для вашего здоровья. Они не только увеличивают размер талии, но могут повысить риск корректального рака.
  6. Белый хлеб. В белом и рафинированном хлебе не так много клетчатки и питательных веществ, как в цельнозерновом. Кроме того, как показывает исследование, употребление белого хлеба, связано с увеличением висцерального (брюшного) жира.
  7. Конфеты. Чтобы минимизировать жир на животе, держитесь на расстоянии от конфет. С большим количеством простых углеводов очень легко переборщить. Эти продукты могут способствовать накоплению жира на животе, если их потреблять в избытке и не использовать как энергию.
  8. Некоторые заправки для салата в бутылках. Если вы едите много салатов в течение недели, но все еще набираете вес, виной этому может быть заправка салата, которую вы выбираете. Не все салатные заправки полезны, и многие виды могут повысить калорийность и жирность вашего салата, незаметно для вас, что может привести к увеличению веса в животе и остановить попытки похудеть. Многие заправки для салатов в бутылках имеют высокое содержание трансжиров и насыщенных жиров, поэтому замена их на полиненасыщенные заправки, такие как оливковое масло, может помочь.
  9. Батончики для замены еды. Их рекламируют как «здоровые». Но заменяющие пищу батончики часто проходят интенсивную обработку и содержат добавленный сахар и могут вызвать ощущение голода больше, чем раньше. Переработанные заменители пищи часто имеют высокое содержание калорий, жиров, натрия, добавленного сахара и рафинированных углеводов.
  10. Мороженое. Хотя мы не хотим это признавать, регулярное употребление мороженого может привести к нежелательному увеличению веса в области живота.

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Дата публикации
Просмотры
481
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