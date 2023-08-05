Как похудеть, не чувствуя постоянного голода: простые советы

Эксперты предупреждают тех, кто хочет похудеть, что голодать – это не выход. На самом деле помогут справиться с голодом простые правила.

Об этом пишетOnlymyhealth.

Добавьте в рацион белок

Белок является жизненно важным макроэлементом, необходимым нашему организму для построения и восстановления клеток. Включение белка в рацион не только ускоряет обмен веществ, но и дольше сохраняет чувство сытости. Итак, если вы съедите порцию куриной грудки, содержащей менее 300 калорий, вы легко получите 30 граммов белка и будете чувствовать себя сытым в течение нескольких часов. Такие продукты, как яйца, тофу, курица, рыба и йогурт содержат большое количество белка.

Ешьте продукты с отрицательной калорийностью

Продукты с отрицательной калорийностью — это продукты с очень низким содержанием калорий, которые обеспечивают ощущение сытости в течение длительного времени. Фрукты и овощи – отличные примеры низкокалорийных продуктов. Возьмите за правило прибавлять к каждому приему пищи порцию фруктов и овощей. Независимо от того, какие фрукты вы едите, вы не будете потреблять более 200 калорий, то же справедливо и для овощей. В овощах и фруктах содержится большое количество клетчатки, которая способствует насыщению и помогает слаженной работе желудочно-кишечного тракта.

Контролируйте свои порции

Контроль порций – важная стратегия в процессе снижения веса. Какую бы диету вы ни выбрали, кето или дефицит калорий, важно следить за тем, какое количество пищи вы употребляете. Если вы привыкли есть слишком большими порциями, старайтесь уменьшать количество съеденного постепенно. К примеру, если вы съедали 5 куриных крылышек на обед, постарайтесь в следующий раз положить себе в тарелку 4, за некоторое время еще убавьте порцию. Также большую порцию хлеба или каши старайтесь заменять овощами.

Научитесь руководствоваться правилом тарелки, где половину тарелки должны составлять овощи и фрукты, треть – углеводы, еще треть – белок, а остальные – полезные жиры. Если вы начнете практиковать контроль порций, вам никогда не понадобится диета.

Раньше мы писали о том, как быстро можно похудеть без диет. Простые советы можно прочитать в новости.

Кроме того, эксперты назвали топ-10 продуктов для молодости и красоты женщин.

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