Как похудеть после наступления менопаузы и чувствовать себя здоровой

Что делать, чтобы похудеть во время климакса и быть здоровой

Как свидетельствует статистика, треть женщин в возрасте 50 плюс не только имеют лишний вес, их вес часто приближается к первой стадии ожирения. И это не просто прибавка веса, после менопаузы у женщин чаще всего развивается ожирение по мужскому типу, при котором значительная часть жира накапливается в области живота. Поэтому женщин в этом возрасте так часто интересуют вопросы "что нужно есть, чтобы похудеть в животе", "как убрать жир на животе" и т.д.

Но похудение во время климакса – это не только вопрос красоты, но и здоровья, ожирение, повышает риск развития гипертонии, болезней сердца, диабета второго типа и других опасных заболеваний.

Откуда берется лишний вес при климаксе

Во-первых, с возрастом вообще снижается активность.

А во время менопаузы большинство женщин сталкиваются с приливами, гипертонией и другими проблемами со здоровьем, то есть энергии и сил на поддержание привычного уровня активности становится еще меньше.

Но даже если женщина продолжает по-прежнему заниматься спортом, с возрастом существенно уменьшается скорость, с которой организм использует энергию во время физических упражнений, эффективность тренировок снижается.

Во-вторых, снижается скорость метаболизма и не в последнюю очередь из-за уменьшения уровня гормона эстрогена.

Как определить, нужно ли вам худеть

Для этого проведите простой тест – измерьте объем вашей талии. Если объем талии 80 сантиметров нужно пытаться похудеть.

Как же похудеть после менопаузы

Похудеть после менопаузы можно с помощью диеты и ежедневных упражнений.

Спорт

Чтобы сбросить вес после наступления менопаузы, чтобы добиться того же результата, что был раньше, нужно тренироваться больше или интенсивнее, чем раньше.

Если вы любите аэробные нагрузки, занимайтесь ими дольше или выполняйте упражнения более интенсивно.

Отлично подойдут для похудения силовые тренировки. Чем выше процент мышечной ткани в вашем теле, тем лучше обмен веществ. И с определенного момента мышцы начинают сжигать лишний жир, даже если вы ничего не делаете.

Диета

Вялотекущий метаболизм означает, что значительная часть съеденного превращается не в энергию, а в калории.

Поэтому, во-первых, нужно снизить количество калорий, дневная норма потребления калорий женщинам после менопаузы составляет от 1300 до 2000 калорий, в зависимости от того, насколько активный образ жизни они ведут.

Во-вторых, необходимо пересмотреть диету и увеличить долю таких продуктов, как свежие фрукты и овощи, цельнозерновые злаки, бобы, продукты с высоким содержанием клетчатки и пищевых волокон. Долю же мясных продуктов, особенно обработанного мяса, а также легких углеводов и сахара стоит снизить.

Но избегайте суровых диет. Хотя может возникнуть желание попробовать очень низкокалорийную диету для быстрого понижения массы тела, этого делать не рекомендуется. Значительное ограничение калорий вызывает потерю мышечной массы и, как следствие, уменьшение скорости обмена веществ. Поэтому очень низкокалорийные диеты хотя и приведут к кратковременной потере веса, но масса тела со временем вырастет снова.

Кроме того, недостаточное потребление калорий и снижение мышечной массы может привести к потере костной массы и развитию остеопороза.

Контроль гормонов

После пришествия менопаузы лучше проверить баланс гормонов щитовидной железы. Часто после наступления климакса у женщин возникают проблемы со щитовидной. железой, что и приводит к набору лишнего веса.

Следите за уровнем сахара в крови, постарайтесь снизить количество потребляемых сахаров и алкоголя.

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