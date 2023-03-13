Как похудеть с помощью кофе: благодаря чему это возможно

Как употребление кофе может помочь похудеть, читайте в материале ТСН.ua

Если вы хотите похудеть ежедневная привычка пить кофе в таком случае очень понадобиться.

О преимуществах употребления кофе для похудения рассказала эксперт, доктор наук Лаура Бурак.

Кофе не должен заменять пищу или перекусы

«Я часто вижу, что клиенты, которые до сих пор придерживаются диеты, все еще используют чашку кофе в 15:00 в качестве замены пищи, как способ пропустить еду и сэкономить калории, поскольку это временно подавляет ваш аппетит. Поэтому, когда вы голодны. Ешьте, пожалуйста», – отмечает Бурак.

Кофе поможет почувствовать сытость

Ежедневная привычка употреблять кофе способствует ощущению сытости, что может помочь избежать переедания или нездоровых перекусов.

Кофе может запустить метаболизм и ускорить обмен веществ

Кофе содержит кофеин, который может ускорить вашу энергию и метаболизм.

Пейте черный кофе

Черный кофе — очень низкокалорийный напиток, одна чашка содержит менее пяти калорий. Так что обычная чашка такого кофе является идеальным напитком для тех, кто хочет похудеть.

Остерегайтесь «дополнительных продуктов» к кофе

"Конечно, вы может очень любите\ь сезонные латте и ароматизированный кофе, но они могут серьезно повредить вашему прогрессу в похудении". Любые добавки к кофе, как сливки, сиропы превращают кофе в «сахарную бомбу».

Эксперт отмечает, что в любом случае не нужно злоупотреблять кофе, чтобы она не вызывала нервозность и не повлияла на сон. Кроме того, нужно помнить, что кофе – это не вода, поэтому обязательно пейте достаточное количество воды. Это особенно важно для похудения.

Следует понять, что кофе при похудении не является основным ингредиентом похудения, но идеально подойдет как вспомогательное средство.

В любом случае специалисты советуют соблюдать ограничения в пище. Сдерживание себя в питании в различных диетах часто сопровождается ухудшением самочувствия и спадом бодрости. В таком случае кофе поможет ощутить прилив сил на целый день, послужит хорошим средством для улучшения настроения.

Если вы активно занимаетесь спортом, чашка кофе за 30-40 мин до занятия положительно повлияет на продуктивность тренировки.

Главный секрет этого уникального напитка для похудения – это его действующее вещество кофеин. Выброс инсулина в кровь, который происходит под влиянием кофеина, является одним из таких факторов, что способствует быстрому перевариванию пищи.

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