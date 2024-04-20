Как похудеть за неделю на 3 кг без диет и без вреда для здоровья

Похудеть за неделю на 3 кг – что для этого нужно

Похудеть на 3 килограмма, или на 2 или 5 в неделю — цель, которую женщины часто пытаются достичь с помощью диет. А все потому, что это как раз тот лишний вес, который мы чаще всего набираем после праздников, отпусков, др.

Чтобы похудеть на несколько килограммов, не нужно сидеть на жестких диетах, достаточно внести некоторые изменения в свой рацион, способ питания и жизни, советуют диетолог Летисия Каррера и эксперт по спортивному питанию Сандра Лорден Альварес.

Как эффективно похудеть за неделю на 3 килограмма

Не отказывайтесь от хлеба

По мнению экспертов, хлеб обязательно должен быть в рационе, особенно на завтрак. Но хлеб с хорошим составом, с низким содержанием сахара. А самое главное – это его количество. "Проблема не в самом хлебе, а в его количестве. Это не одно и то же, съесть ломтик поджаренного хлеба или целую буханку хлеба. Не менее важно сочетать хлеб с животными белками.

Не заменяйте хлеб кукурузными или рисовыми хлебцами

Хотя многие диетологи рекомендуют заменить хлеб кукурузными или рисовыми хлебцами, Летисия Каррера категорически с этим не соглашается. "Это неправда, что они лучше. На самом деле в этих хлебцах больше калорий, чем в белом или цельнозерновом хлебе. Просто они содержат много воздуха и меньше весят".

Ешьте белок на ужин

По мнению Летисии Карреры одна из самых эффективных рекомендаций для похудения на 2-3 килограмма – это на ужин есть только белок. "Это большая помощь в похудении" — ...увеличение потребления качественных белков с высокой насыщенностью".

Как пить кофе

Кофе сам по себе не проблема, если вы хотите похудеть. Может стать проблемой то, как вы его употребляете. Вы можете пить кофе просто так, с обезжиренным молоком или подсластителем. "3 чашки кофе с подсластителем не влияют на вес. Однако, если вы добавите молоко и сахар, увеличение веса, конечно, возможно".

Не пейте фруктовые соки

Мы часто употребляем в пищу напитки, не подозревая об их калорийности. "Поскольку они находятся в жидкой форме и не сильно насыщают, риск заключается в том, что мы потребляем гораздо больше калорий, чем обычно получаем с едой в твердой форме. Это происходит, например, с фруктовыми соками". Это неизбежно увеличивает калорийность рациона.

Регулировка употребления воды

Как считают практически все эксперты по питанию и диетологи, лучший способ быстро сбросить вес – это правильное употребление воды. За 30 минут до еды, выпивайте два стакана воды. Не запивайте водой пищу, подождите, хотя бы час. После еды, пейте воду небольшими глотками.

Избегайте потребления сахара

В первую очередь потому, что, как напоминает Каррера, потребление сахара ведет к появлению целлюлита и ускорению старения кожи. Важно избегать не сладкого вкуса, а продуктов с быстро усвояемыми сахарами, которые повышают уровень глюкозы в крови и вызывают сильное чувство голода.

Какие продукты нужно включить в рацион

Клетчатку, бобовые, оливковое масло – это необходимые продукты, которые снабжают организм питательными веществами и придают необходимое чувство сытости. Дефицит питательных веществ в организме замедляет метаболизм. Кроме того, "это заставит вас есть с большим беспокойством".

Важность физических упражнений и отдыха

Физические упражнения должны быть частью любого образа жизни, несмотря на то, хотите ли вы похудеть или нет. Если же есть цель похудеть, нужно иметь в виду, что "тренировка – это союзник для ускорения метаболизма и увеличения расхода калорий, поэтому вы можете потреблять больше калорий".

Полноценный отдых также необходим, в противном случае может возникнуть гормональный дисбаланс, который может повысить аппетит.

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