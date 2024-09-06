Как похудеть за ночь: врач рассказала о продукте, который поможет сжигать жир во время сна

Как похудеть во сне, продукт, который нужно есть на ночь, чтобы похудеть

По мнению врача, диетолога эндокринолога Анжелики Чиж тем, кто стремится похудеть, не нужно отказываться от некоторых продуктов. Более того, тем, кто хочет сбросить вес, она порекомендовала есть на ночь.

По словам врача в человеческом теле до наступления полночи вырабатывается гормон соматотропин, действующий как жиросжигающий компонент. И для стимуляции его выработки (чтобы он больше сжигал) полезно есть на ночь яичные белки. Именно они помогут сжигать жир во время сна.

Как похудеть за ночь

Чтобы организм интенсивнее сжигал жир во время сна, диетология считает, нужно выполнять такие шаги.

Первый шаг – съесть перед сном два отварных яичных белка. Второй шаг – лечь спать до 11 часов вечера”.

В рационе худеющих, как утверждает врач, должны присутствовать такие источники белка как курятина, нежирное мясо или индейка, а также яйца или рыба. Также обязательно следует употреблять клетчатку в виде фруктов, овощей, бобовых, цельных круп, зелени и пить много воды.

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