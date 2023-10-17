Как полноценно есть и не набрать вес осенью и зимой: врачи дали рекомендации

Врачи объяснили, что нужно делать, чтобы не ограничивать себя в питании и не набрать лишний вес в холодное время года.

Когда наступает осенне-зимний период, приходит проблема набора лишних килограммов. Так как наш рацион существенно меняется. Впрочем, есть несколько способов, чтобы избежать этой неприятной ситуации. Как полноценно есть и не набрать лишний вес в холодный период года – читайте дальше.

Как есть и не набрать вес осенью и зимой

Поскольку с наступлением холодов очень часто наш рацион меняется: нам хочется теплой, сытной и жирной пищи, то, конечно, это сказывается на талии. Ибо калорийность продуктов питания увеличивается, а активных движений, наоборот, становится меньше. Что делать для того, чтобы есть и не набирать лишний вес?

Завести пищевой ежедневник. Таким образом вы проконтролируете, как с лета изменился ваш рацион и какие продукты вы едите, что приводит к набору лишних килограммов. Такой метод также оказывает мощное психологическое влияние на организм, поскольку вы сможете контролировать количество избыточных калорий, попадающих вместе с пищей.

Таким образом вы проконтролируете, как с лета изменился ваш рацион и какие продукты вы едите, что приводит к набору лишних килограммов. Такой метод также оказывает мощное психологическое влияние на организм, поскольку вы сможете контролировать количество избыточных калорий, попадающих вместе с пищей. Полноценно спать. Это очень действенный метод для того, чтобы поддерживать себя в отличной форме. Для этого нужно спать не менее восьми часов в сутки. Поскольку при некачественном сне или бессоннице замедляются метаболические процессы в организме, из-за чего калории не сжигаются, а откладываются на теле лишними килограммами. Кроме того, во время сна организм производит гормоны, отвечающие за сжигание жировой ткани.

Это очень действенный метод для того, чтобы поддерживать себя в отличной форме. Для этого нужно спать не менее восьми часов в сутки. Поскольку при некачественном сне или бессоннице замедляются метаболические процессы в организме, из-за чего калории не сжигаются, а откладываются на теле лишними килограммами. Кроме того, во время сна организм производит гормоны, отвечающие за сжигание жировой ткани. Контролируйте рацион и объемы порций. Если в вашем меню слишком много сладостей и фастфуда, то о стройной фигуре можно забыть. Еда, которую вы едите, должна быть полноценной и полезной. Относительно объемов порций здесь действует правило: лучше чаще, но понемногу. Порции должны быть небольшими, можно увеличить количество еды до пяти в день. Если после обеда или ужина вы чувствуете голод, подождите 15 минут, ощущение насыщения может прийти со временем.

Если в вашем меню слишком много сладостей и фастфуда, то о стройной фигуре можно забыть. Еда, которую вы едите, должна быть полноценной и полезной. Относительно объемов порций здесь действует правило: лучше чаще, но понемногу. Порции должны быть небольшими, можно увеличить количество еды до пяти в день. Если после обеда или ужина вы чувствуете голод, подождите 15 минут, ощущение насыщения может прийти со временем. Часовой интервал между ужином и завтраком. Нужно соблюдать «окно голода», которое длится 13 часов. Проще всего нам пережить такое длительное время без еды во сне. Если у нас нет возможности столько спать, то стоит лишь сместить время – позже завтракать и раньше ужинать.

Нужно соблюдать «окно голода», которое длится 13 часов. Проще всего нам пережить такое длительное время без еды во сне. Если у нас нет возможности столько спать, то стоит лишь сместить время – позже завтракать и раньше ужинать. Сладкое лучше к обеду. Если вы любите сладости, то не стоит себя очень ограничивать в этом. Поскольку жесткое ограничение может привести к срывам и перееданиям. Просто позволяйте себе десерты в контролируемых дозах только до обеда. Если вы будете употреблять глюкозу и углеводы вечером, они обязательно скажутся на вашей фигуре. Можно попробовать есть здоровые сладости: пастилу или конфеты из сухофруктов.

Если вы любите сладости, то не стоит себя очень ограничивать в этом. Поскольку жесткое ограничение может привести к срывам и перееданиям. Просто позволяйте себе десерты в контролируемых дозах только до обеда. Если вы будете употреблять глюкозу и углеводы вечером, они обязательно скажутся на вашей фигуре. Можно попробовать есть здоровые сладости: пастилу или конфеты из сухофруктов. Никаких перекусов ночью. Поскольку метаболизм ночью замедляется, то пища, которую мы употребляем поздним вечером, непременно откладывается на нашем теле. Поэтому лучше отказаться от поздних вечерних и ночных перекусов. Если очень хочется есть, можно выпить стакан кефира.

Поскольку метаболизм ночью замедляется, то пища, которую мы употребляем поздним вечером, непременно откладывается на нашем теле. Поэтому лучше отказаться от поздних вечерних и ночных перекусов. Если очень хочется есть, можно выпить стакан кефира. Регулярная физическая активность. Да, с наступлением холодов не очень хочется гулять на улице. Но это могут быть прогулки в магазин, выгул собаки или возвращение с работы по другой, длинной, дорогой. Также можно дома танцевать под любимую музыку или регулярно производить зарядку. Выбирайте для себя те упражнения, которые будут доставлять вам удовольствие, тогда от них будет наибольшая польза.

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