Как получить бесплатную консультацию врачей разного профиля во время войны

Как получить бесплатную консультацию врачей разного профиля во время войны

На пути к победе украинцам важно не забывать о своем здоровье.

В условиях войны доступ к медучреждениям в ряде регионов, к сожалению, может быть ограничен. Кроме того, часть украинцев изменили место жительства, поэтому просто не знают, как и к какому врачу обратиться.

Минздрав публикует список чат-ботов и Telegram-каналов, где можно бесплатно получить консультацию врачей разного профиля, в том числе и психологов; узнать о получении терапии в регионе, в котором проживаете; получить информацию о пунктах прививки против COVID-19.

чат-бот для врачей, которые хотят помочь, и пациенты, которым необходима помощь @Doc2rbot

чат-бот медицинских онлайн-консультаций @MedicalForUA_bot

чат-бот «Медицинские закупки Украины», где можно найти актуальную информацию о пунктах вакцинации против COVID-19 @medpro_ukraine_bot

чат-бот для людей, живущих с ВИЧ, с информацией о том, где можно найти антиретровирусную терапию в Украине или за рубежом t.me/HIV_AIDS_bot

чат-бот об алгоритмах оказания медицинской помощи во время военных действий https://t.me/TacticMedAid_bot

канал «Врачи Украины онлайн + ветеринария» t.me/doctorsonline103

канал «ДонорUA», на котором собраны графики работы центров крови, а также важна информация о донорстве t.me/donorua

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