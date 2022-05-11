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Как получить бесплатную медицинскую помощь пациентам с онкологией, которые переехали во время войны

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Как получить бесплатную медицинскую помощь пациентам с онкологией, которые переехали во время войны

Фото: УНИАН

Несмотря на войну, большинство онкоцентров работают в штатном режиме. Пациенты с онкологией могут рассчитывать на медицинскую помощь в продолжающих работать больницах. В частности, медучреждения проводят химио- и радиотерапию, а также ургентные и плановые операции.

Пациенты с онкологией, переехавшие в более безопасные регионы страны, могут получить медицинскую помощь в ближайших онкологических центрах. Направление – необязательно.

Актуальная информация о работе онкоцентров по всей стране и контактные телефоны для пациентов размещены по ссылке.

Напоминаем, что бесплатная помощь пациенту с онкозаболеванием в рамках Программы медицинских гарантий включает:

  • инструментальную и лабораторную диагностику;
  • проведение хирургического вмешательства в условиях стационара;
  • проведение радиотерапии и химиотерапии в стационарных и амбулаторных условиях;
  • лекарственные средства из Национального перечня (дополнительно пациент может бесплатно получить лекарства, централизованно закупаемые за средства государственного бюджета по разным государственным программам) как при стационарном, так и при амбулаторном лечении;
  • медицинский уход, пребывание и питание при нахождении в стационаре в больнице;
  • психологическую поддержку.

Национальная служба здоровья Украины продолжает оплачивать работу каждого медицинского учреждения от Закарпатья до Харьковщины, от Сумщины до Херсона.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 75-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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