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Как получить бесплатную медицинскую помощь в Словакии

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Как получить бесплатную медицинскую помощь в Словакии

Фото: Associated Press

Временно перемещенные украинцы в Словакии имеют право на бесплатную медицинскую помощь.

Следует помнить, что перечень доступных бесплатных услуг в Словакии зависит от статуса претендующего на них человека.

Минздрав предоставил исчерпывающую информацию, как получить медицинскую помощь в Словакии и какие преференции украинцы, получившие статус временно перемещенных лиц на территории этой страны.

Также предоставляем контакты и ссылки, которые могут быть полезны:

  • заведения здравоохранения по всей Словакии;
  • линия здравоохранения для украинцев: +421-221-025-075;
  • общая медицинская страховая компания: 0-850-003-003;
  • для общих вопросов (операторы говорят по-украински): +421-513-816-111/+421-259-765-111;
  • скорая медицинская консультация на украинском языке: +421-221-025-075 или на сайте ;
  • помощь онкологическим больным от общественного объединения Лимфом: lymfom.sk;
  • инфолиния для больных ВИЧ и туберкулезом: +421-907-923-122
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Также напомним, что контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.

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