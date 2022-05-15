Как получить бесплатную медицинскую помощь в Словакии

Как получить бесплатную медицинскую помощь в Словакии

Временно перемещенные украинцы в Словакии имеют право на бесплатную медицинскую помощь.

Следует помнить, что перечень доступных бесплатных услуг в Словакии зависит от статуса претендующего на них человека.

Минздрав предоставил исчерпывающую информацию, как получить медицинскую помощь в Словакии и какие преференции украинцы, получившие статус временно перемещенных лиц на территории этой страны.

Также предоставляем контакты и ссылки, которые могут быть полезны:

заведения здравоохранения по всей Словакии;

линия здравоохранения для украинцев: +421-221-025-075;

общая медицинская страховая компания: 0-850-003-003;

для общих вопросов (операторы говорят по-украински): +421-513-816-111/+421-259-765-111;

скорая медицинская консультация на украинском языке: +421-221-025-075 или на сайте ;

помощь онкологическим больным от общественного объединения Лимфом: lymfom.sk;

инфолиния для больных ВИЧ и туберкулезом: +421-907-923-122

Также напомним, что контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.

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