А что делать, если нет технической возможности сформировать электронный больничный? На этот и другие вопросы ответили в Минздраве.
В Минздраве ответили на наиболее часто задаваемые вопросы об оформлении больничного листа во время войны.
Чтобы получить больничный в условиях военного положения нужно
- обратиться за медицинской помощью к лечащему врачу. При наличии объективных оснований медик сформирует соответствующее медицинское заключение в электронной системе здравоохранения.
Не следует отдельно обращаться к врачу первичной медицинской помощи, если медицинскую помощь оказывал врач узкой специализации, или заключать для этого декларацию с семейным врачом.
- Оформленное врачом медицинское заключение направляется в электронный реестр листков нетрудоспособности.
- Если вы не застрахованы, листы нетрудоспособности в электронном реестре не формируются. А документом, подтверждающим факт временной нетрудоспособности, является медицинское заключение, сформированное врачом.
Что делать, если нет технической возможности сформировать электронный больничный
Врач может открыть вам больничный в бумажной форме.
Как получить больничный внутренне перемещенным лицам
Если вы вынуждены были переехать в другое место, можете обратиться к любому врачу первички и получить помощь и при необходимости оформить больничное письмо.
Напомним, в Минздраве сообщили, что в Полтавской, Тернопольской и Ровенской областях начались визиты врачей в места проживания перемещенных лиц и рассказали, какие услуги они предоставляют.
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