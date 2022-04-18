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Как получить больничный внутренне перемещенным лицам

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Как получить больничный внутренне перемещенным лицам

УНИАН

А что делать, если нет технической возможности сформировать электронный больничный? На этот и другие вопросы ответили в Минздраве.

В Минздраве ответили на наиболее часто задаваемые вопросы об оформлении больничного листа во время войны.

Чтобы получить больничный в условиях военного положения нужно

  • обратиться за медицинской помощью к лечащему врачу. При наличии объективных оснований медик сформирует соответствующее медицинское заключение в электронной системе здравоохранения.

Не следует отдельно обращаться к врачу первичной медицинской помощи, если медицинскую помощь оказывал врач узкой специализации, или заключать для этого декларацию с семейным врачом.

  • Оформленное врачом медицинское заключение направляется в электронный реестр листков нетрудоспособности.
  • Если вы не застрахованы, листы нетрудоспособности в электронном реестре не формируются. А документом, подтверждающим факт временной нетрудоспособности, является медицинское заключение, сформированное врачом.

Что делать, если нет технической возможности сформировать электронный больничный

Врач может открыть вам больничный в бумажной форме.

Как получить больничный внутренне перемещенным лицам

Если вы вынуждены были переехать в другое место, можете обратиться к любому врачу первички и получить помощь и при необходимости оформить больничное письмо.

Напомним, в Минздраве сообщили, что в Полтавской, Тернопольской и Ровенской областях начались визиты врачей в места проживания перемещенных лиц и рассказали, какие услуги они предоставляют.

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