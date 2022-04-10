Как получить больничный во время войны: разъяснение Минздрава

Каков порядок оформления писем нетрудоспособности во время войны, как получить выплаты по больничному, в материале ТСН.ua

Как оформить больничный во время войны

Порядок формирования листков нетрудоспособности не изменился, отмечает Минздрав.

В случае если вы заболели, нужно обратиться за медицинской помощью к лечащему врачу. Последний согласно факту заболевания формирует в электронной системе соответствующее медицинское заключение. Как отмечает Минздрав, именно лечащий врач обязан формировать такие медицинские заключения.

Важно. Для получения листка нетрудоспособности не обязательно отдельно обращаться к врачу первичной медицинской помощи. Если медицинскую помощь оказал врач-специалист, он и формирует листок нетрудоспособности.Так же для получения больничного не обязательно подавать декларацию о выборе врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.

После формирования лечащим врачом медицинского заключения последний направляется в Электронный реестр листков нетрудоспособности (ЭРЛН). В случае если вы являетесь застрахованным лицом (вы, или ваш работодатель платит соответствующие налоги) и включены в Реестр застрахованных лиц - в ЕРЛН будет сформирован листок нетрудоспособности, который будет доступным вам и вашему работодателю.

Если вы не являетесь застрахованным лицом, листки нетрудоспособности не формируются. Единственным документом, который подтвердит факт вашей временной нетрудоспособности будет медицинское заключение врача.

Если у врача, который вас лечит, не имеет технической возможности сформировать медицинское заключение в электронной системе здравоохранения, он может открыть больничный в бумажной форме.

Как получить выплаты по больничному во время войны?

Выплаты по листкам нетрудоспособности, пособия по беременности и родам должны быть обработаны работодателем в установленном порядке. Обратите внимание, если ваше предприятие расположено на территории, где боевые действия не ведутся, следовательно, отсутствуют преграды для формирования заявления-расчета, работодатель должен назначить вам помощь в определенные сроки, несмотря на военное положение. Но даже если работодатель не может обработать документы и подать заявление-расчет по местоположению из-за боевых действий выплаты можно получить.

Если есть льготы, подаются документы, подтверждающие на них право, справка о размере заработной платы, другое. При наличии может быть предоставлена ​​справка о взятии на учет как внутренне перемещенного лица.

Средства начисляются на личную банковскую карту или на специально открытый текущий счет. Отслеживать состояние финансирования можно в телеграмм-канале Фонда социального страхования Украины.

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