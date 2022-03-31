Как получить данные о прививках беженцам и переселенцам

Некоторые не имеют на новом месте медицинской документации, поэтому не могут подтвердить вакцинальный статус свой и детей.
Минздрав публикует рекомендации для беженцев и переселенцев, как получить данные о проведенных прививках.
Сейчас многие вынуждены менять место жительства. Некоторые не имеют на новом месте медицинской документации, поэтому не могут подтвердить вакцинальный статус свой и детей.
Минздрав совместно с ЦОС разработал рекомендации по получению данных о проведенной вакцинации внутренне перемещенными лицами и людям, выехавшим за границу из-за начала полномасштабной войны РФ против Украины.
Напомним, здесь можно увидеть сам календарь вакцинации и свериться с ним.
- Проверьте, когда и какую прививку делали ребенку в последний раз. Если сомневаетесь — обратитесь к семейному врачу, чтобы разобраться с этой важной информацией. Также расскажите врачу, какие из обязательных прививок ваш ребенок пропустили, и вместе составьте план действий. Если имеете форму 063/о (карту профилактических прививок) – покажите ее врачу.
- Даже если ваша семья была вынуждена переехать в другой населенный пункт – гарантируется доступ к медицинской помощи для перемещенных лиц, в том числе – и плановая вакцинация. Следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь. Подсказать номер телефона и адрес ближайшего заведения первички сможет контакт-центр НСЗУ. Звоните по номеру 16-77 в рабочие дни с 9 до 18:00. Из соображений безопасности дашборды на сайте НСЗУ отключены.