Как получить данные о прививках беженцам и переселенцам

Как получить данные о прививках беженцам и переселенцам

Некоторые не имеют на новом месте медицинской документации, поэтому не могут подтвердить вакцинальный статус свой и детей.

Минздрав публикует рекомендации для беженцев и переселенцев, как получить данные о проведенных прививках.

Сейчас многие вынуждены менять место жительства. Некоторые не имеют на новом месте медицинской документации, поэтому не могут подтвердить вакцинальный статус свой и детей.

Минздрав совместно с ЦОС разработал рекомендации по получению данных о проведенной вакцинации внутренне перемещенными лицами и людям, выехавшим за границу из-за начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Напомним, здесь можно увидеть сам календарь вакцинации и свериться с ним.