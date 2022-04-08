Как получить электронный рецепт на «Доступні ліки» и инсулин пациенту без декларации

Как получить электронный рецепт на «Доступні ліки» и инсулин пациенту без декларации

Теперь врач первички сможет выписать электронный рецепт на «Доступное лекарство» и инсулин пациенту без декларации.

Как сообщает Минздрав, это означает, что украинцы, переехавшие в безопасное место и не имеющие связи со своим врачом, с которым заключена декларация, могут продолжить получать необходимые лекарства безвозмездно или с доплатой. Для этого необходимо обратиться к любому семейному врачу, терапевту или педиатру в ближайший центр предоставления первичной медицинской помощи. Заключать заново декларацию не нужно. Такие изменения будут действовать во время военного положения.

То есть врач первички теперь без декларации может выписать электронный рецепт на лекарства против бронхиальной астмы, диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний. Также врач выпишет рецепт на лекарства при несахарном диабете и инсулине, если раньше пациент получил план лечения у эндокринолога.

Напомним, что с начала войны врачи первички, к которым обращались пациенты без декларации, могли выписать только бумажный рецепт даже по возможности создать е-рецепт. Теперь, если врач имеет доступ к электронной системе здравоохранения, он создаст электронный рецепт, и его номер и код подтверждения поступит на телефон пациенту. Если доступа к электронной системе здравоохранения нет – врач выпишет бумажный рецепт, на котором поставит свою подпись и печать.

Также напоминаем, что врач, с которым у пациента подписано декларация, может выписать рецепт по телефону. Номер рецепта и код подтверждения поступит пациенту на телефон.

Для получения “Доступних ліків” обратитесь в ближайшую аптеку, которая имеет договор с НСЗУ. Найти аптеку можно с помощью "Электронной карты аптек-участниц программы реимбурсации лекарственных средств". Или обратитесь в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Перед тем как идти в аптеку советуем позвонить и уточнить, есть ли в наличии нужный вам препарат. Можно попросить работников аптеки зарезервировать его для вас. Телефоны аптек также находятся на дашборде в таблице.

Напомним, во время лечения в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.