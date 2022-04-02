Как получить медицинскую помощь у семейного врача, терапевта или педиатра в военное время: разъяснение НСЗУ

Как получить медицинскую помощь у семейного врача, терапевта или педиатра в военное время: разъяснение НСЗУ

Из-за полномасштабных военных действий в Украине система здравоохранения была вынуждена адаптироваться к новым реалиям.

Во время военных действий правила предоставления первичной медицинской помощи были изменены, чтобы каждый украинец мог попасть к врачу независимо от места нахождения и заключенной декларации.

По-прежнему точкой входа в большинство медицинских услуг является семейный врач, передают в НСЗУ Национальной службе здоровья Украины.

Независимо от того, переехали ли вы в другой населенный пункт, советуем в любом случае держать связь с вашим семейным врачом, если это возможно.

По возможности выясните у своего врача самый удобный способ связи – телефон, мессенджер или почта. Помните, что даже дистанционно ваш врач может помочь в решении многих вопросов, связанных со здоровьем, например, выписать электронный рецепт на доступные лекарства или инсулин, создать электронное направление, проконсультировать. В случае отсутствия технической возможности выписывать электронные направления и рецепты их можно получить в бумажной форме.

На период действия военного состояния бумажный рецепт на "Доступні ліки" от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета семейный врач сможет выписать пациенту даже без декларации.

Доступ к медицинской помощи перемещенным лицам. Некоторые медицинские услуги получить дистанционно невозможно. Например, сделать плановую прививку или установить причину резкого ухудшения состояния, когда обращаться к экстренной помощи еще рано, но нужно установить диагноз и получить план лечения. В таком случае следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь. Подсказать номер телефона и адрес ближайшего заведения первички сможет контакт-центр НСЗУ. Звоните по номеру 16-77 в рабочие дни с 9 до 18:00. Из соображений безопасности дашборды на сайте НСЗУ отключены.

Заключать новую декларацию не нужно. Во время военных действий врачи первичной медицинской помощи должны вести учет перемещенных пациентов по специально определенной форме. В форме указываются фамилия, имя и отчество пациента, дата рождения, лекарства, принимаемые пациентом с указанием дозировки, а также данные о семейном враче, с которым заключена декларация.

У врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, можно получить следующие услуги:

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностику и лечение заболеваний, консультации по здоровому образу жизни;

Базовые тесты и анализы (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, уровень глюкозы в крови, общий анализ холестерина, тесты на беременность, ВИЧ, вирусные гепатиты, COVID-19, тропонин);

Направление к врачам узкой специализации или на обследование;

Паллиативная помощь;

Рецепты на “Доступні ліки”, а также инсулин, если это повторный рецепт;

Прививка в соответствии с календарем вакцинации.

Во время военных действий важно привиться против столбняка. Ведь заболевание может развиться из-за травмирования кожи и ранения, риск которых высок в условиях военного состояния. Для взрослых интервал между ревакцинациями составляет 10 лет. Проверьте дату последней прививки у себя и своих родных и своевременно позаботьтесь о вакцинации. Это бесплатно.

Напоминаем, что аптечные заведения Украины обязаны принимать и электронные и бумажные рецепты на лекарственные средства, в частности – на препараты из программы «Доступные лекарства» и инсулины.

Важную информацию для тех, кто получает медикаменты по программе «Доступные лекарства», сообщили в Минздраве.

Для более простого доступа пациентов к жизненно необходимым лекарствам в порядок реализации программы внесен ряд изменений. С изменениями можно ознакомиться выше, в инфографике.