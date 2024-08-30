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Как помидоры более полезны: красные или желтые

Как помидоры более полезны: красные или желтые

Красные или желтые помидоры

Какая разница между желтыми и красными помидорами, какие полезнее

Чем отличаются желтые помидоры от красных

Кроме разницы в цвете, красные и желтые помидоры отличаются составом. Желтые помидоры более сладкие и соответственно у них меньше кислоты, чем у красных.

Желтые плоды менее калорийны.

Желтые помидоры содержат больше железа, цинка, фосфора, фолиевой кислоты и ниацина. Они содержат в 2 раза больше витамина В3 (ниацин) и витамина В9 (фолиевая кислота), чем красные помидоры.

Красные помидоры содержат бэта-каротин (провитамин А) и ликопин, которых нет в желтых сортах. Именно благодаря природному пигменту ликопина красные помидоры красные. В то время как желтые помидоры обязаны своим цветом другому каротиноиду  - лютеину.

Красные помидоры содержат больше клетчатки и витамина С.

Когда речь идет о пользе помидоров, важно понимать, что у каждого сорта есть свои уникальные преимущества.

Какие помидоры более полезны: красные или желтые

Помидоры разных цветов содержат разные полезные вещества, которые положительно влияют на здоровье.

Польза желтых помидоров

  • Желтые помидоры являются отличным выбором для тех, кто имеет аллергию на красные томаты, поскольку они реже вызывают аллергические реакции.
  • Желтые помидоры менее калорийны, поэтому больше подходят для тех, кто пытается похудеть.
  • Ретинол (витамин A), содержащийся в большом количестве в желтых помидорах, полезен для кожи, зрения и костей.
  • Желтые томаты также богаты антиоксидантами, которые помогают бороться со старением клеток.

Польза красных помидоров

  • Красные томаты содержат большое количество фолиевой кислоты, которая особенно важна для беременных женщин,
  • Каротиноид ликопин, который присутствует в красных помидорах, является мощным антиоксидантом и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.
  • Красные помидоры также богаты пектином, который снижает уровень холестерина.
  • Калий, которым богаты красно помидоры помогает укреплять мышцы.
  • Природный пигмент красных помидоров – ликопин является мощным антиоксидантом, помогающим защищать клетки от повреждений и снижает риск развития некоторых видов рака.

Поэтому каждый вид помидоров имеет свои уникальные полезные свойства, и регулярное употребление помидоров разных цветов поможет обеспечить организм разнообразными полезными веществами.

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