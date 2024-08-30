Как помидоры более полезны: красные или желтые

Какая разница между желтыми и красными помидорами, какие полезнее

Чем отличаются желтые помидоры от красных

Кроме разницы в цвете, красные и желтые помидоры отличаются составом. Желтые помидоры более сладкие и соответственно у них меньше кислоты, чем у красных.

Желтые плоды менее калорийны.

Желтые помидоры содержат больше железа, цинка, фосфора, фолиевой кислоты и ниацина. Они содержат в 2 раза больше витамина В3 (ниацин) и витамина В9 (фолиевая кислота), чем красные помидоры.

Красные помидоры содержат бэта-каротин (провитамин А) и ликопин, которых нет в желтых сортах. Именно благодаря природному пигменту ликопина красные помидоры красные. В то время как желтые помидоры обязаны своим цветом другому каротиноиду - лютеину.

Красные помидоры содержат больше клетчатки и витамина С.

Когда речь идет о пользе помидоров, важно понимать, что у каждого сорта есть свои уникальные преимущества.

Какие помидоры более полезны: красные или желтые

Помидоры разных цветов содержат разные полезные вещества, которые положительно влияют на здоровье.

Польза желтых помидоров

Желтые помидоры являются отличным выбором для тех, кто имеет аллергию на красные томаты, поскольку они реже вызывают аллергические реакции.

Желтые помидоры менее калорийны, поэтому больше подходят для тех, кто пытается похудеть.

Ретинол (витамин A), содержащийся в большом количестве в желтых помидорах, полезен для кожи, зрения и костей.

Желтые томаты также богаты антиоксидантами, которые помогают бороться со старением клеток.

Польза красных помидоров

Красные томаты содержат большое количество фолиевой кислоты, которая особенно важна для беременных женщин,

Каротиноид ликопин, который присутствует в красных помидорах, является мощным антиоксидантом и способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.

Красные помидоры также богаты пектином, который снижает уровень холестерина.

Калий, которым богаты красно помидоры помогает укреплять мышцы.

Природный пигмент красных помидоров – ликопин является мощным антиоксидантом, помогающим защищать клетки от повреждений и снижает риск развития некоторых видов рака.

Поэтому каждый вид помидоров имеет свои уникальные полезные свойства, и регулярное употребление помидоров разных цветов поможет обеспечить организм разнообразными полезными веществами.

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