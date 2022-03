Как помочь себе и ближнему во время войны: психологические советы от специалиста

Столкнувшись со стрессом и напряжением, организм требует адаптации. Как помочь себе и близким.

Врач-диетология Екатерина Толстикова предоставила несколько важных советов, которые помогут вам на фоне постоянного нервного напряжения.

Как уменьшить стресс, тревогу и депрессию

Перестаньте скролить ленту новостей на время, сделайте инфо-детокс. Выйдите из соцсетей, прогуляйтесь по улице (если это возможно), подышите свежим воздухом.

Пребывание на свежем воздухе может снизить стресс, тревогу и депрессию, вдыхание свежего воздуха оказывает успокаивающий эффект, позволяя вам сосредоточиться на моменте «сейчас».

Упражняйте благодарность

Спасибо за то, что у вас есть еда, место под крышей, связь с родными, вы – живы и с вами все относительно хорошо. У нас уже есть и считаем это само собой разумеющимся. Сейчас именно то время, чтобы понять, сколько всего у вас есть, и поблагодарить за это: можно устно, можно выписывать в тетрадь, можно мысленно – как удобно.

Общайтесь с близкими

Поддерживайте друг друга, не разжигайте войну среди своей семьи и внутри себя, это сейчас только усугубит ситуацию. Лучшее время для того, чтобы научиться коммуникировать и выражать свои чувства: мне. страшно, мне больно, мне одиноко, мне тревожно и тд – таким образом эмоциональное состояние улучшается, особенно если тебя понимают и поддерживают.

Если с вами все хорошо, и вы хотите помочь другому, это можно сделать: предложить финансовую поддержку, просто послушать (этого сейчас многим не хватает) и выразить сочувствие. Помним о правиле: сначала маску кислородную себе, а затем тому, кто рядом.

Очень важно не привлекаться к обсуждению возможных катастроф «а что если») – поскольку это кроме повышенной тревоги и беспокойства ничего не принесет, поскольку есть ситуации, которые мы не можем контролировать (например, ядерная катастрофа, авария на ЧАЭС (особенно) профилактика йода, которую не нужно делать сейчас).

Медитация, молитва (если вы духовный человек) поможет успокоить нервную систему и упорядочить мысли

Хорошо работает практика осознанности – когда вы понимаете, что у вас нет способа контролировать ситуацию, глобальное будущее вам неподвластно, поэтому все идет как следует и будет то, что будет.



"Есть очень хорошая фраза Рузвельта: делай что можешь с тем, что имеешь там, где ты есть", — пишет Екатерина Толстикова.

В написании были использованы следующие материалы: Minimum Time Dose in Nature to Positively Impact the Mental Health of College-Aged Students, and How to Measure It: A Scoping Review