Как спастись от жары на улице / © Unsplash

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Что делать, когда очень жарко на улице

Правила поведения в жару на улице остаются неизменными уже многие годы. Самое главное, следует помнить, что нельзя оставаться под солнечными лучами слишком долго.

Если вам пришлось выйти на улицу, обязательно наденьте головной убор и одежду светлых тонов, потому что в черном человек рискует получить перегревание. Отличной покупкой станет солнцезащитный крем, ведь он поможет спасти кожу от негативных последствий долгого пребывания на солнце.

Пить воду очень важно в жару. Однако, оказывается, нужно употреблять не обычную, а минеральную. Дело в том, говорят врачи, что вместе с жидкостью из нашего организма получаются соли. Чистая вода в большом количестве не всегда хороша для нашего здоровья. Ведь основной защитой организма в жару является выделение пота. С ним мы теряем соли, запасы которых нужно пополнять. Из-за употребления только чистой воды (не минеральной) в жару, может возникнуть гипонатриемия и снижение АД, что происходит при тепловом или солнечном ударе.

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При 30-градусной жаре врачи советуют выпивать не менее 2-2,5 л воды, а еще пережить высокую температуру воздуха поможет прохладный душ.

Чего нельзя делать в жару

Если вы отдыхаете рядом с водоемом и вам уже тяжело терпеть высокую температуру, не следует сразу с головой нырять в холодную воду. Это ухудшит ваше состояние из-за резкого перепада температур. Лучше не употреблять алкогольные напитки, ведь тогда вы не сможете адекватно оценить свое самочувствие и получить тепловой удар.

Днем от спорта лучше отказаться, лучше перенести тренировку или прогулку на раннее или вечернее время, когда температура не так высока, а солнце менее активно.

Чего нельзя делать в жару / © Pexels

Важно и правильно питаться. Нутрициологи советуют отказаться от тяжелой и жирной пищи. Добавляйте в свой рацион как можно больше зелени, овощей и фруктов. В жару сильно повышаются риски получения кишечных инфекций, поэтому следите за сроком годности продуктов, которые в жару быстрее портятся, мойте руки.

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Не следует злоупотреблять кондиционером или пить ледяные напитки, ведь это может привести к развитию простудных заболеваний.

Почему жара опасна для нашего организма

Если игнорировать советы врачей, то последствия могут быть достаточно серьезными. Эксперты говорят, что самая большая проблема в получении солнечного или теплового удара. Разница в том, что солнечный удар получают, когда находятся непосредственно под прямыми солнечными лучами, а тепловой можно получить и в тени или закрытом помещении, где жарко.

В сухую погоду жара переносится проще, но когда влажность высока, лучше по возможности остаться дома. Длительное пребывание на улице может закончиться обезвоживанием, раздражением дыхательных путей, солнечными ожогами, повышенной утомляемостью и проблемами с мышечной координацией.

Кто в жару находится в группе риска

В первую очередь, из-за сильной жары страдают люди с проблемами сердечно-сосудистой системы. Может повышаться давление, особенно у гипертоников. У кого давление может наоборот снижаться, ведь выделяется много пота. Жара нежелательна и для эндокринных патологий, так как происходит нарушение водно-солевого баланса.

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В группе риска находятся младенцы, пожилые люди. У детей центр терморегуляции еще не работает как следует, поэтому им труднее контролировать температуру тела. С негативными последствиями жары сталкиваются те, кто злоупотребляет алкоголем, ведь спиртные напитки также блокируют работу центра терморегуляции.

У людей с лишним весом риск перегрева значительно выше. Также пребывание на солнце противопоказано тем, кто многое тренируется. Но спортом нельзя заниматься и в закрытом помещении из-за удушья. Особо осторожными в жару должны быть беременные женщины, люди с болезнями сердца, легких, почек.

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