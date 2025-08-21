ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Полезные статьи
Количество просмотров
97
Время на прочтение
3 мин

Как понять что давление высокое, если нет тонометра

Как распознать высокое давление без тонометра: детальный анализ симптомов

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Как понять что давление высокое

Как понять что давление высокое

Гипертония, или повышенное АД, является коварным состоянием, которое часто называют «тихим убийцей». Это связано с тем, что у многих людей болезнь может развиваться без каких-либо заметных симптомов, причиняя вред организму в течение длительного времени.

Поэтому очень уважительно знать и реагировать даже на незначительные симптомы. Хотя эти признаки не заменят точного измерения с помощью тонометра, их распознавание жизненно важно для понимания своего состояния и своевременного обращения за медицинской помощью.

Симптомы, указывающие на повышенное давление

Симптомы, сопровождающие повышенное давление, могут быть разнообразными и часто неспецифическими, но их совокупность может стать важным предупреждением о повышении давления.

  • Характер и локация головной боли. Головная боль является одним из наиболее распространенных симптомов. Часто он носит пульсирующий или распирающий характер и может усиливаться во время движения, особенно при наклоне головы. Чаще он ощущается в затылочной области, откуда может распространяться на виске. Давление и пульсация в затылке могут указывать на значительное повышение давления. Иногда пациенты описывают эту боль как ощущение «огромной кувалды», лежащей на шее. Такая боль может быть постоянной или пульсирующей, особенно ощутимой утром.

  • Общее состояние. Давление может сопровождаться ощущением тошноты, которая может приводить к рвоте. Общая усталость и слабость также являются частыми симптомами. Кроме того, может возникать головокружение, ощущение нестабильности и «мутность ума». Иногда люди жалуются на ощущение «тяжелой головы» и одышку, которая может появляться даже в покое.

  • Симптомы с видом и лицом. Высокое давление может влиять на кровообращение в глазах, что может привести к размытому зрению или, в редких случаях, временной потере зрения. Перед глазами могут появляться мерцающие «мушки», искры или пятна. Также при повышении АД кожа лица может краснеть и «гореть», на ней становятся хорошо заметными капилляры. Этот прилив крови к коже может быть заметным индикатором.

  • Состояние кожи и отеки. При повышении давления может наблюдаться отечность, в частности на лице (особенно вокруг глаз, так называемые мешки), на пальцах рук и ног. Дополнительным признаком может быть онемение пальцев.

  • Чувство в теле. Некоторые люди испытывают сильное потоотделение, особенно при резком скачке давления. Также возможны ощущение, что сердце выпрыгивает из груди, или боль и тиснение в грудной клетке. Одышка может возникать как во время физической активности, так и в покое. Чувство шума или звона в ушах (тенитус) также является распространенным симптомом.

  • Особые симптомы высокого давления. Иногда может возникнуть чувство «кому» в горле. При очень высоких показателях давления может возникать даже носовое кровотечение.

Одним из методов, позволяющих почувствовать повышенное давление, является проба ладонью. Поднимите руку и поместите ладонь над головой на расстоянии примерно 3 см. Если в ладони чувствуется жар, это может свидетельствовать о повышенном давлении.

Что может рассказать о давлении ваш пульс

Когда нет возможности измерить давление, то можно обратить внимание на характер пульса. Почувствуйте пульс на сонной артерии или запястье. Если пульс учащен и хорошо чувствуется даже при легком нажатии, артериальное давление, скорее всего, повышено. Такой пульс становится напряженным и жестким. Хотя учащенный пульс (тахикардия) часто сопровождает гипертонию, у некоторых людей, напротив, может наблюдаться замедленный пульс (брадикардия). Поэтому важно обращать внимание не только на скорость, но и качество пульса. Можно также использовать фитнес-браслет или умные часы для измерения пульса, если эти устройства имеют такую функцию.

Несмотря на все перечисленные симптомы, следует помнить, что единственным надежным и точным способом определить АД является измерение его с помощью тонометра. Все эти признаки являются только сигналами от организма. Если вы заметили у себя несколько из них, лучше всего это успокоиться . Сядьте или лягте, избегайте резких движений и стрессовых ситуаций, измерьте давление . Если у вас нет тонометра, обратитесь в ближайшую аптеку или медицинский пункт.

При подозрении на гипертонический криз, а также если у вас регулярно появляются эти симптомы, немедленно обратитесь за помощью.

Не игнорируйте эти сигналы. Ранняя диагностика и регулярный мониторинг давления являются лучшими способами предотвратить серьезные последствия гипертонии.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie