Как понять что давление высокое, если нет тонометра

Как понять что давление высокое

Гипертония, или повышенное АД, является коварным состоянием, которое часто называют «тихим убийцей». Это связано с тем, что у многих людей болезнь может развиваться без каких-либо заметных симптомов, причиняя вред организму в течение длительного времени.

Поэтому очень уважительно знать и реагировать даже на незначительные симптомы. Хотя эти признаки не заменят точного измерения с помощью тонометра, их распознавание жизненно важно для понимания своего состояния и своевременного обращения за медицинской помощью.

Симптомы, указывающие на повышенное давление

Симптомы, сопровождающие повышенное давление, могут быть разнообразными и часто неспецифическими, но их совокупность может стать важным предупреждением о повышении давления.

Характер и локация головной боли . Головная боль является одним из наиболее распространенных симптомов. Часто он носит пульсирующий или распирающий характер и может усиливаться во время движения, особенно при наклоне головы. Чаще он ощущается в затылочной области, откуда может распространяться на виске. Давление и пульсация в затылке могут указывать на значительное повышение давления. Иногда пациенты описывают эту боль как ощущение «огромной кувалды», лежащей на шее. Такая боль может быть постоянной или пульсирующей, особенно ощутимой утром.

Общее состояние. Давление может сопровождаться ощущением тошноты, которая может приводить к рвоте. Общая усталость и слабость также являются частыми симптомами. Кроме того, может возникать головокружение, ощущение нестабильности и «мутность ума». Иногда люди жалуются на ощущение «тяжелой головы» и одышку, которая может появляться даже в покое.

Симптомы с видом и лицом. Высокое давление может влиять на кровообращение в глазах, что может привести к размытому зрению или, в редких случаях, временной потере зрения. Перед глазами могут появляться мерцающие «мушки», искры или пятна. Также при повышении АД кожа лица может краснеть и «гореть», на ней становятся хорошо заметными капилляры. Этот прилив крови к коже может быть заметным индикатором.

Состояние кожи и отеки. При повышении давления может наблюдаться отечность, в частности на лице (особенно вокруг глаз, так называемые мешки), на пальцах рук и ног. Дополнительным признаком может быть онемение пальцев.

Чувство в теле. Некоторые люди испытывают сильное потоотделение, особенно при резком скачке давления. Также возможны ощущение, что сердце выпрыгивает из груди, или боль и тиснение в грудной клетке. Одышка может возникать как во время физической активности, так и в покое. Чувство шума или звона в ушах (тенитус) также является распространенным симптомом.

Особые симптомы высокого давления. Иногда может возникнуть чувство «кому» в горле. При очень высоких показателях давления может возникать даже носовое кровотечение.

Одним из методов, позволяющих почувствовать повышенное давление, является проба ладонью. Поднимите руку и поместите ладонь над головой на расстоянии примерно 3 см. Если в ладони чувствуется жар, это может свидетельствовать о повышенном давлении.

Что может рассказать о давлении ваш пульс

Когда нет возможности измерить давление, то можно обратить внимание на характер пульса. Почувствуйте пульс на сонной артерии или запястье. Если пульс учащен и хорошо чувствуется даже при легком нажатии, артериальное давление, скорее всего, повышено. Такой пульс становится напряженным и жестким. Хотя учащенный пульс (тахикардия) часто сопровождает гипертонию, у некоторых людей, напротив, может наблюдаться замедленный пульс (брадикардия). Поэтому важно обращать внимание не только на скорость, но и качество пульса. Можно также использовать фитнес-браслет или умные часы для измерения пульса, если эти устройства имеют такую функцию.

Несмотря на все перечисленные симптомы, следует помнить, что единственным надежным и точным способом определить АД является измерение его с помощью тонометра. Все эти признаки являются только сигналами от организма. Если вы заметили у себя несколько из них, лучше всего это успокоиться . Сядьте или лягте, избегайте резких движений и стрессовых ситуаций, измерьте давление . Если у вас нет тонометра, обратитесь в ближайшую аптеку или медицинский пункт.

При подозрении на гипертонический криз, а также если у вас регулярно появляются эти симптомы, немедленно обратитесь за помощью.

Не игнорируйте эти сигналы. Ранняя диагностика и регулярный мониторинг давления являются лучшими способами предотвратить серьезные последствия гипертонии.