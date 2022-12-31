Как понять, что младенец голоден: простые советы

Сигналы голода у младенцев появятся еще до того, как вы услышите их плач.

Для того чтобы ребенок получал достаточно молока, важно вовремя их распознать.

Об этом пишет "UNICEF Ukraine".

Если видите, что во время сна ребенок начинает двигаться, открывать ротик, высовывает язык – это сигнал для прикладывания к груди.

Когда ребенок бодрствует и начинает сосать кулаки, пальцы, поворачивается головой к материнской груди, открывает рот, чмокает губами или облизывает их – это тоже сигнал, что ребенок проголодался.

Если вы заметили эти признаки, попробуйте поскорее покормить ребенка. Если она начала плакать, приложить к груди ее будет посложнее.

Частота кормлений зависит от потребностей вашего ребенка. В первые дни нужно прикладывать ребенка к груди каждые 1,5-2 часа в день. Ночью перерывы могут быть больше – каждые 3 часа.

Далее кормите ребенка по требованию – так часто, как он этого хочет. В первые несколько месяцев частота кормлений может быть 10-12 раз в сутки и больше.

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Напомним, что раньше мы писать о том, почему грудное вскармливание так важно в условиях войны. Оказывается, что грудное вскармливание имеет множество преимуществ.

К тому же грудное вскармливание уменьшает боль во время вакцинации детей, ведь объятия матери, ощущение контакта кожи к коже, сосание и потребление молока отвлекают и успокаивают малышей.

Также важно позаботиться о сохранении грудного молока в условиях отсутствия электричества. К примеру, холодильник без питания хранит продукты до 4 часов, если вы не открываете дверь.

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