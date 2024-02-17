Как понять, что у шампуня хороший состав: каких компонентов быть не должно — читайте этикетку

Шампуни уже давно стали частью нашей повседневной жизни, поэтому мы и забыли, что их разрабатывают в научных лабораториях. Для того чтобы после мытья головы не было зуда и перхоти, нужно выбрать хороший шампунь.

Как работают шампуни

Основным компонентом любого шампуня является ПАВ — поверхностно-активные вещества. Они представляют собой специальные соединения, молекулы которых одним концом притягивают масла. То есть, когда мы моем голову, то ПАВ одним своим концом прикрепляются к жиру на коже головы, а затем смываются вместе с водой.

Одним из наиболее популярных поверхностно-активных веществ является сульфат. Однако современные эксперты часто утверждают, что они действуют слишком агрессивно и смывают с кожи головы даже жир, который защищает ее от негативного воздействия окружающей среды.

Также считается, что сульфаты заставляют сальные железы, расположенные на коже головы, работать активнее, ведь они пытаются восполнить потерю себума. Это приводит к тому, что волосы маснеют быстрее. Поэтому получается замкнутый круг – чем чаще мы моем голову, тем сильнее она становится масленой.

Но от шампуня не стоит отказываться совсем. Просто нужно найти такое косметическое средство, которое подходит именно вашему типу кожи.

Какие ингредиенты содержатся в шампунях

Какие ингредиенты содержатся в шампунях / Фото: Pexels

Читая состав шампуня, обязательно обращайте внимание на содержащиеся в нем компоненты. Они указываются от большего к меньшему. То есть на первом месте производитель указывает те ингредиенты, которых больше всего в средстве, а в конце перечня содержащиеся в незначительном количестве.

Именно так, кстати, можно легко проверить подлинную эффективность шампуня. Например, если производитель рекламирует его как лечебный, но лекарственные травы стоят в конце, это означает, что вы наткнулись на удачный маркетинговый прием и заявленной пользы от косметики нет.

В зависимости от типа шампуня и производителя в средстве могут содержаться следующие вещества:

вода — основной компонент, составляющий примерно 80-90% от объема шампуня, она помогает разбавить другие компоненты и облегчает их смешивание;

— основной компонент, составляющий примерно 80-90% от объема шампуня, она помогает разбавить другие компоненты и облегчает их смешивание; ПАВ (поверхностно-растворимые вещества) — ключевой компонент, отвечающий за очищающие свойства средства, наиболее распространенными являются лаурилсульфат натрия (SLS), лауретсульфат натрия (SLES), кокосульфат натрия, лаурилсульфат аммония и лауретсульфат аммония;

— ключевой компонент, отвечающий за очищающие свойства средства, наиболее распространенными являются лаурилсульфат натрия (SLS), лауретсульфат натрия (SLES), кокосульфат натрия, лаурилсульфат аммония и лауретсульфат аммония; вещества для кондиционирования — они в шампунях помогают увлажнять волосы, предотвращают их сухость, ломкость, это могут быть глицерин, масла и пантенол;

— они в шампунях помогают увлажнять волосы, предотвращают их сухость, ломкость, это могут быть глицерин, масла и пантенол; консерванты — компоненты, которые нужны, чтобы шампунь мог сохраняться в заявленный срок, они предотвращают рост грибков и бактерий;

— компоненты, которые нужны, чтобы шампунь мог сохраняться в заявленный срок, они предотвращают рост грибков и бактерий; сгустители — именно благодаря им продукт приобретает вязкость, чаще всего используются гуаровая камедь и хлорид натрия;

— именно благодаря им продукт приобретает вязкость, чаще всего используются гуаровая камедь и хлорид натрия; красители – добавляют для получения определенного цвета;

– добавляют для получения определенного цвета; ароматизаторы могут быть синтетическими или натуральными.

Также в состав могут входить и другие компоненты. Они зависят от типа шампуня и его предназначения. Например, витамины, протеины, экстракты растений и т.п.

Чего не должно быть в составе шампуня для волос

Эти компоненты могут быть вредными для кожи головы и ваших волос, поэтому старайтесь избегать покупки содержащих их средств:

агрессивные ПАВ — лауретсульфат натрия (SLES) и лаурилсульфат натрия (SLS) могут вызвать раздражение кожи головы, высушивать волосы, хотя эти вещества не полностью вредны, но если их использовать в больших количествах, то это может приводить к неприятным последствиям;

— лауретсульфат натрия (SLES) и лаурилсульфат натрия (SLS) могут вызвать раздражение кожи головы, высушивать волосы, хотя эти вещества не полностью вредны, но если их использовать в больших количествах, то это может приводить к неприятным последствиям; парабены — консерванты, увеличивающие срок годности шампуня, они могут вызывать аллергические реакции и зуд;

— консерванты, увеличивающие срок годности шампуня, они могут вызывать аллергические реакции и зуд; фталаты – пластификаторы, которые производители добавляют, чтобы улучшить стабильность и текстуру шампуней, они могут вызвать гормональные нарушения и даже проблемы с репродуктивной системой;

– пластификаторы, которые производители добавляют, чтобы улучшить стабильность и текстуру шампуней, они могут вызвать гормональные нарушения и даже проблемы с репродуктивной системой; силиконы – их добавляют, чтобы усилить гладкость и блеск волос после мытья, но они только создают иллюзию, накапливаясь на коже головы, силиконы вызывают ломкость и сухость волос;

– их добавляют, чтобы усилить гладкость и блеск волос после мытья, но они только создают иллюзию, накапливаясь на коже головы, силиконы вызывают ломкость и сухость волос; формальдегиды — консерванты, вызывающие аллергические реакции, если их много в составе шампуня, они способствуют ослаблению луковицы волос и их выпадению;

— консерванты, вызывающие аллергические реакции, если их много в составе шампуня, они способствуют ослаблению луковицы волос и их выпадению; минеральные масла – продукт переработки нефти, который вызывает закупорку пор и препятствует естественному дыханию кожи головы;

– продукт переработки нефти, который вызывает закупорку пор и препятствует естественному дыханию кожи головы; ароматизаторы и красители – в большом количестве могут вызвать раздражение, зуд.

Как понять, что у шампуня хороший состав? Даже средства в масс-маркете могут быть эффективными и не вредить коже головы. Например, выбирайте шампуни с мягкими ПАВ (Sodium cocoyl isethionate (SCI) на основе кокосового олеинового масла, Magnesium Lauryl Sulfate не раздражает глаза и кожу).

Людям с чувствительной кожей лучше выбирать безсульфатные шампуни, в которых ПАВ заменяют веществом, синтезируемым из жирных кислот кокосового масла. Они не смывают защитный слой жира. Но следует помнить, что такие шампуни практически не пенятся, поэтому для мытья головы придется использовать больший объем средства. Бессульфатные шампуни не подходят для тех, кто использует стайлинговые средства. Они не способны промыть волосы от силиконов и растительного масла. Также косметологи не рекомендуют использовать их людям с жирным типом кожи головы.

Также не смогут хорошо очистить кожу головы шампуни с большим количеством веществ для увлажнения. Они лучше подходят для сухих волос.

Агенты для кондиционирования делают волосы послушными и мягкими, придают антистатические свойства. Выбирайте те средства, которые содержат глицерин, ведь он притягивает влагу к корню волос и укрепляет их стержень. Коллаген и протеины нужны, чтобы восстановить структуру поврежденных волос.

Помогают снять раздражение и улучшить состояние кожи головы разные витамины, эфирные и растительные масла. В частности, предотвращают выпадение витамин B5 (пантенол) и витамин В7 (биотин).

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