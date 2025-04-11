Как внешне проявляется повышенный холестерин / © Фото из открытых источников

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Эту информацию озвучил врач общей практики National Health Service Халид Залмай на своем YouTube канале. Он отметил, что высокий уровень холестерина не всегда можно определить только по результатам анализов крови, поскольку это состояние имеет определенные симптомы.

Вот, на что следует обратить особое внимание:

Желтые бугорки возле век. Это явление, которое медики называют ксантелазмой. Возникает, когда организм накапливает чрезмерный холестерин вокруг глаз, объясняет Халид Залмай. По его словам, вы можете увидеть небольшие желтоватые подъемы на коже, которые не болят и не чешутся, но могут указывать на проблемы с холестерином, диабетом или другими заболеваниями.

Желтые или красные шишки. Они также могут свидетельствовать о высоком уровне холестерина, особенно когда повышены триглицериды. Эти шишки, известные как ксантоматоз, могут появляться на любой части тела — от ступней и кистей до ягодиц, отмечает врач.

Роговная дуга. Это серое или белое кольцо вокруг роговицы глаза, которое может являться признаком высокого уровня жира в крови и холестерина. Хотя это образование не влияет на зрение, оно не исчезает без лечения и чаще всего встречается у людей старше 80 лет.

Шишки или припухлости на коленях, пальцах или локтях. Эти отеки могут возникать, когда чрезмерный холестерин скапливается в разных частях тела. Обычно это наблюдается у людей с генетически обусловленной гиперхолестеринемией — когда высокий уровень холестерина не связан с плохими привычками, а есть следствие наследственности. По словам врача, примерно один человек из 250 страдает этим заболеванием.

Этот материал носит только информационный характер и не является рекомендацией по постановке диагноза или самостоятельного лечения.

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