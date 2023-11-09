Как понять, что вода из крана не пригодна к употреблению: проверьте барабан стиральной машины

Специалисты рассказали, как можно проверить качество воды, текущей из кранов в наших квартирах. Одним из ключевых признаков того, что вода ненадлежащего качества есть ее запах. Если от нее исходит противный аромат, то лучше такую воду не употреблять без предварительной обработки. Ибо это может навредить вашему здоровью. Рассказываем, как быстро определить, что водопроводная вода не соответствует государственным и мировым стандартам качества.

Как самостоятельно проверить качество воды из крана и что с этим делать

Специалисты советуют обращать внимание на все бытовые приборы, имеющие контакт с водопроводной водой. Если вы заметили на них накипь, значит в воде содержится много солей, кальция и магния. Накопление этих веществ в организме с течением времени может привести к заболеванию почек, суставов и сердечно-сосудистой системы. Поэтому такую воду нужно отфильтровывать, прежде чем употреблять, тогда вы сможете избежать негативных последствий.

Еще есть лайфгак, по которому можно полностью определить, что вода некачественная. Если вода оставляет на барабане стиральной машины и других приборах следы ржавчины, значит ее перед употреблением обязательно нужно фильтровать или кипятить. Также не стоит пить неочищенную воду, когда после мытья посуды на нем остаются серые пятна. Такие признаки указывают на большое содержание в воде сероводорода, крайне опасного для здоровья. Поэтому, чтобы позаботиться о своем здоровье, лучше предварительно отфильтровывать водопроводную воду, а потом уже пить.

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