Как понять, это ухудшение памяти с возрастом или деменция: ученые назвали признаки

Симптомы, которые могут свидетельствовать о появлении болезни Альцгеймера, чем они отличаются от подобных симптомов у пожилых людей.

Изменение в памяти, ухудшение зрения, настроения, проблемы с принятием решений часто сопровождают пожилых людей. Однако такие симптомы могут сигнализировать и о начале деменции.

Ученые, исследующие деменцию и болезнь Альцгеймера рассказали, как понять, есть ли кратковременные провалы в памяти, запутанная речь, плохое внимание и сосредоточенность признаками старения или это уже свидетельствует о начале деменции, которой страдают миллионы людей во всем мире.

Как отличить симптомы деменции от обычного старения

Память

По словам ученых, с возрастом у многих людей возникают проблемы с памятью. Частота этой проблемы и ее характер определяет, являются ли это признаками деменции.

Пожилые люди могут забыть то, что им недавно говорили или даже забыть, как пользоваться тем или иным новым для них предметом.

Признаком деменции является то, что человек, даже находясь в собственном жилище, не может вспомнить, где он находится. Утрата ориентации в знакомых местах является симптомом того, что у человека может быть деменция. Также для больных характерно постоянное вопрошание, когда они повторяют одни и те же вопросы и неспособность выполнять знакомые задачи. То, что человек ежедневно выполнял в повседневной жизни, может стать непосильной задачей.

Общение

По мнению ученых, люди с деменцией часто не могут поддержать разговор из-за того, что забывают слова, названия предметов или явлений, могут остановиться, пытаясь найти нужное слово. Также признаками таких людей есть потеря разговора смысла вообще.

Конечно, не нужно абсолютизировать этот симптом, пожилые люди также не всегда могут поддерживать разговор, отвлекаясь на что-то постороннее.

Настроение и поведение

Колебаниям настроения склонны и обычные люди. Но ученые предупреждают, что о деменции может свидетельствовать частое раздражение, слишком резкие перепады настроения. Человек начинает вести себя отчужденно, плохо взаимодействует с окружающими, быстро устает от общения даже с близкими людьми.

Иногда люди с деменцией пытаются идти гулять рано утром или очень поздно вечером, чего раньше никогда не делали, одеваться не по погоде.

Ухудшение зрения

Нет ничего удивительного в том, что с возрастом зрение ухудшается. Но, как утверждают ученые, люди с деменцией могут столкнуться с не просто ухудшением зрения, а с проблемой восприятия окружающего мира и отличия цветов и неправильно интерпретировать увиденное. Как утверждают ученые, некоторые типы деменции могут даже иногда вызывать зрительные, обонятельные и слуховые галлюцинации.

Сосредоточенность и принятие решений

Пожилые люди не всегда могут принимать решения, особенно при выполнении нескольких задач, им требуется много времени на обдумывание. Это нормально. Но если же человек заблудился в знакомом месте или не может найти дорогу домой, нужно подумать о деменции. На это указывают невозможность сосредоточиться, принимать правильные решения, обрабатывать информацию.

По словам ученых, существует много причин, по которым происходят потеря памяти, ухудшение настроения, зрения, неразбериха при принятии решений не связанных с деменцией, поэтому только врач может диагностировать ее наличие.

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