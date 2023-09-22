Как после 40 лет не набрать вес: 3 утренние привычки, которые ускорят метаболизм

Как не набрать вес и ускорить метаболизм после 40, как похудеть после сорока лет – советы диетолога.

После 40 лет бывает очень непросто ускорить обмен веществ и контролировать свой вес. Но если начинать каждый свой день с простых и здоровых практик, то вы активируете метаболические процессы в организме и будете иметь стройную фигуру. Диетолог и тренер, эксперт по здоровью Мэри Сабат в своей статье SheFinds рекомендует начинать свой день с трех простых привычек, которые станут ключевыми на пути борьбы с лишним весом.

Как с возрастом изменяется метаболизм

Метаболизм или обмен веществ – это сложный процесс в организме, с его помощью наше тело превращает пищу и напитки, а именно калории из нее, в энергию. Даже тогда, когда мы в состоянии покоя, наш организм нуждается в энергии на все биологические процессы: дыхание, кровообращение и т.д. Количество калорий, которые мы сжигаем в спокойном состоянии, регулируется гормонами, оно зависит от нашего образа жизни.

С возрастом у нас происходят гормональные изменения, все процессы в организме начинают замедляться, в том числе сжигание калорий. Человек начинает терять мышечную массу, так как организм производит меньше гормона роста и утилизация жировых клеток с возрастом тоже замедляется, тогда начинаются проблемы с лишним весом. Так как в состоянии покоя калорий сжигается все меньше, потому начинает быстрее нарастать жировая ткань.

Хотя после 35-40 лет у человека метаболизм постепенно замедляется, но набор веса в этом возрасте все еще зависит от образа жизни и питания. Поэтому, чтобы оттянуть процессы замедления метаболизма и разрастания жировых клеток нужно правильно питаться, быть физически активными, чтобы поддерживать мышечную массу тела. Таким образом, вполне реально оттянуть большие изменения в теле от замедления обмена веществ на 60 и даже 70 лет.

Как не набрать вес после 40 и ускорить метаболизм: 3 утренние привычки от диетолога

Физические упражнения. Очень важно включить утреннюю физическую активность в распорядок дня. Если совмещать кардио-нагрузку – ходьбу, бег или велоспорт, и силовые тренировки, направленные на развитие мускулатуры, то калории будут сжигаться даже тогда, когда вы будете лежать на диване. Мэри Сабат рекомендует силовые тренировки 2-3 раза в неделю. Регулярные физические нагрузки помогут увеличить количество мускулов, за счет чего будут сжигаться калории даже в состоянии покоя. В этом случае можно всегда поддерживать достойный вес и не бояться возрастной потери мышечных тканей. Такие силовые упражнения улучшают обмен веществ, который с возрастом замедляется, что приводит к проблемам с лишним весом.

Очень важно включить утреннюю физическую активность в распорядок дня. Если совмещать кардио-нагрузку – ходьбу, бег или велоспорт, и силовые тренировки, направленные на развитие мускулатуры, то калории будут сжигаться даже тогда, когда вы будете лежать на диване. Мэри Сабат рекомендует силовые тренировки 2-3 раза в неделю. Регулярные физические нагрузки помогут увеличить количество мускулов, за счет чего будут сжигаться калории даже в состоянии покоя. В этом случае можно всегда поддерживать достойный вес и не бояться возрастной потери мышечных тканей. Такие силовые упражнения улучшают обмен веществ, который с возрастом замедляется, что приводит к проблемам с лишним весом. Сбалансированный завтрак. Утром нужно есть продукты, которые содержат много белка. Поскольку питание играет ключевую роль в метаболизме и быстром похудении. Мэри Сабат подчеркивает, что полноценное питание должно включать в себя нежирные белки, цельнозерновые продукты, полезные жиры, фрукты и овощи. Такая пища способствует ощущению сытости, поддерживает уровень сахара в крови, предупреждает энергетические спады в организме. Множество белка содержит мясо птицы, рыба, субпродукты, морские продукты, бобовые и орехи.

Утром нужно есть продукты, которые содержат много белка. Поскольку питание играет ключевую роль в метаболизме и быстром похудении. Мэри Сабат подчеркивает, что полноценное питание должно включать в себя нежирные белки, цельнозерновые продукты, полезные жиры, фрукты и овощи. Такая пища способствует ощущению сытости, поддерживает уровень сахара в крови, предупреждает энергетические спады в организме. Множество белка содержит мясо птицы, рыба, субпродукты, морские продукты, бобовые и орехи. Управление стрессом. С возрастом постоянное пребывание в стрессовом состоянии негативно влияет на обмен веществ в организме и замедляет снижение веса. Хронический стресс приводит к гормональному дисбалансу, который замедляет процессы обмена веществ и способствует увеличению веса. Врач рекомендует утром заниматься полезными практиками, которые нивелируют тревожные состояния и стресс: медитации, техники глубокого дыхания, йоги или приятные хобби.

Как похудеть после 40 лет: 3 действенных способа для ускорения обмена веществ

По статистике врачей каждые 10 лет человек набирает в среднем до 5 килограммов. Этому способствует замедление метаболических процессов и понижение физической активности, но не все так безнадежно. Вернуть стройность тела – задача вполне посильная, для этого можно воспользоваться тремя простыми способами.

Возвратить интерес к жизни. Набор лишнего веса может спровоцировать потеря любопытства к жизни, эмоционального увлечения и интереса, типа «все видели, все знаем, ничего интересного». Поэтому интересы от подвижного образа жизни меняются на диван-холодильник-телевизор. Танцы, прогулки, каток, велосипеды или плавание заменяются пиццей, картофелем фри и бургерами. Что делать? Больше прогулок, можно записаться на танцы или аэробику, расширить круг знакомств, завести новое хобби. Чем насыщеннее будут ваши будни, тем меньше вы будете лежать на диване, а движение – это жизнь. У вас улучшится настроение, которое активизирует нервную систему – в крови сразу возрастет уровень адреналина. Это не только повысит мышечный тонус, но и сожжет лишний жир. Поэтому положительные эмоции каждый день – это путь к стройной фигуре.

Набор лишнего веса может спровоцировать потеря любопытства к жизни, эмоционального увлечения и интереса, типа «все видели, все знаем, ничего интересного». Поэтому интересы от подвижного образа жизни меняются на диван-холодильник-телевизор. Танцы, прогулки, каток, велосипеды или плавание заменяются пиццей, картофелем фри и бургерами. Что делать? Больше прогулок, можно записаться на танцы или аэробику, расширить круг знакомств, завести новое хобби. Чем насыщеннее будут ваши будни, тем меньше вы будете лежать на диване, а движение – это жизнь. У вас улучшится настроение, которое активизирует нервную систему – в крови сразу возрастет уровень адреналина. Это не только повысит мышечный тонус, но и сожжет лишний жир. Поэтому положительные эмоции каждый день – это путь к стройной фигуре. Активизировать метаболические процессы. Средний возраст влечет и гормональные изменения в организме, в частности замедление сжигания лишних калорий. Но обмен веществ можно активировать правильным и сбалансированным питанием. К примеру, вместо жирной пищи на ужин, ешьте куриную грудинку, приготовленную на пару. Следует ограничить употребление сладостей и газированных сладких напитков. Шоколад и выпечку можно заменить фруктами, сухофруктами, молочными продуктами. Чтобы похудеть быстрее, нужно есть маленькими порциями, но 5-6 раз в день. Между приемами пищи нужно пить воду, чтобы очистить организм и нивелировать чувство голода. Также нужно делать регулярно детокс организма, но предварительно проконсультировавшись с лечащим врачом. Есть список детокс-продуктов, в который входят: морковь, свекла, артишок, чеснок, киви, яблоко, грейпфрут и лимон. Они избавят ваш организм от токсинов и обогатят его комплексом необходимых витаминов.

Средний возраст влечет и гормональные изменения в организме, в частности замедление сжигания лишних калорий. Но обмен веществ можно активировать правильным и сбалансированным питанием. К примеру, вместо жирной пищи на ужин, ешьте куриную грудинку, приготовленную на пару. Следует ограничить употребление сладостей и газированных сладких напитков. Шоколад и выпечку можно заменить фруктами, сухофруктами, молочными продуктами. Чтобы похудеть быстрее, нужно есть маленькими порциями, но 5-6 раз в день. Между приемами пищи нужно пить воду, чтобы очистить организм и нивелировать чувство голода. Также нужно делать регулярно детокс организма, но предварительно проконсультировавшись с лечащим врачом. Есть список детокс-продуктов, в который входят: морковь, свекла, артишок, чеснок, киви, яблоко, грейпфрут и лимон. Они избавят ваш организм от токсинов и обогатят его комплексом необходимых витаминов. Отказ от жестких диет. С возрастом эффективность диет снижается, поэтому врачи-диетологи советуют не диеты, а плановые изменения образа жизни и питания на длительную перспективу. Что делать? Следует есть медленнее, без телевизора и чтения, смакуя еду. После 40 лет ни в коем случае нельзя голодать, только можно устраивать разгрузочный день 1 раз в неделю, употребляя один продукт. Это может быть кефир, арбуз, гречка, яблоки и т.д. Ешьте больше еды на пару, салатов и свежих овощей и фруктов. Следует избегать жирной, острой, жареной или очень соленой пищи. Чаще гуляйте на свежем воздухе, ходите пешком или ездите на велосипеде. Нужно, чтобы вы чувствовали бодрость, а не усталость. Также следует включить в свой распорядок контрастный душ и массаж. Следует хорошо высыпаться, поскольку те, у кого проблемы со сном, очень легко набирают вес, особенно после 40 лет.

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