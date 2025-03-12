Как после похудения снова не набрать потерянные килограммы

Для некоторых удержать вес и не набрать его снова бывает гораздо сложнее, чем его сбросить. К наиболее распространенным причинам возвращения лишнего веса можно отнести слишком строгую диету, нехватку положительных эмоций и постоянный стресс.

Исследования показывают, что люди на очень низкокалорийной диете восстанавливают от 26% до 121% потерянного веса уже через пять лет.

Как не набрать килограммы после диеты

Правило №1

Не переедайте и следите за размерами своих порций. Особенно важно знать, сколько можно съесть любимую вкусность. Кусочек торта не принесет большого вреда, если вы знаете, когда, в каких количествах и с какими продуктами его съесть.

Правило №2

Вода участвует во всех биохимических реакциях организма. Она влияет на скорость обменных процессов, в том числе и на процессы похудения. Если мы не употребляем воду в достаточном количестве – очень сложно поддерживать хорошую форму. Пейте воду в расчете 30 мл на 1 кг идеального веса тела.

Напитки могут влиять на вес даже больше, чем еда. Наш организм воспринимает кофе с молоком как отдельный прием пищи. Очень вредны для фигуры сладкие сиропы или сливки.

В этот список также входят пакетированные соки (лучше съешь целый фрукт), молоко и сладкие газированные напитки.

Правило №3

После 15:00 метаболизм углеводов в организме замедляется, по этой причине углеводы лучше уместить в первую половину дня. После 15:00 старайтесь не есть сладкое и мучное, каши и пасту, крахмалистые овощи, а также продукты, повышающие инсулин: молоко и сырники, красное мясо.

Правило №4

Физическая активность является наиболее важным фактором для удержания веса. Лучшей физической активностью для поддержания потери веса является та, которую вы любите делать больше всего.

Ранее мы писали о том, сколько шагов нужно делать в день, чтобы избавиться от жира на животе. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: