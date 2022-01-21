Как повысить иммунитет и улучшить самочувствие во время болезни с помощью питания

Как повысить иммунитет и улучшить самочувствие во время болезни с помощью питания

Вот несколько продуктов и блюд, облегчающих состояние во время болезни.

Во время болезни или упадка сил даже самые полезные блюда не вылечат вас. Однако есть серьезные научные доказательства, подтверждающие, что определенные продукты помогают иммунной системе и улучшают самочувствие, когда наш организм борется с инфекцией.

Важно отметить, что, хотя продукты способны улучшить самочувствие вашего организма, в случае COVID-19 вакцинация и ревакцинация являются лучшими способами преодолеть основные симптомы вируса. Врачи и медицинские работники рекомендуют лекарства в случае определенных заболеваний, а продукты питания являются лишь дополнительным бонусом в уменьшении симптомов, заставляющих ваше тело чувствовать себя обессиленным.

Итак, какие виды пищи могут помочь повысить иммунитет и улучшить самочувствие, когда ваш организм не в состоянии?

Вот несколько продуктов и блюд, облегчающих состояние во время болезни. А для получения более полезных советов по преодолению COVID-19 ознакомьтесь с алгоритмом защиты от "Омикрона".

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Куриный суп

«Курино мясо является хорошим источником витамина B6, который необходим для здоровой иммунной функции», — говорят врачи.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Immunology Research, дефицит витамина В6 связан с ослаблением иммунной системы, что делает его важным микроэлементом для здоровья. По данным Министерства сельского хозяйства США, песни куриной грудки известны как один из лучших продуктов для содержания витамина B6, который содержит до 30% вашей суточной нормы только в одной тарелке.

Еще одним дополнительным бонусом куриного супа является теплая жидкость, успокаивающая боль в горле, являющаяся основным симптомом, который многие испытывают при простуде.

Употребление теплой жидкости, например суп, может помочь успокоить боль в горле.

Свежий имбирный чай с медом

Теплая чашка супа – не единственная успокаивающая жидкость для боли в горле. Успокаивающий чай с медом содержит немало ингредиентов, помогающих поднять иммунитет и устранить симптомы сезонной болезни.

Имбирь помогает уменьшить воспаление и облегчает тошноту, которая может являться симптомом COVID-19 и других вирусных заболеваний.

Согласно обзору Nutrients, наряду с уменьшением воспаления и облегчением тошноты, имбирь помогает при расстройствах желудочно-кишечного тракта, боли, метаболическом синдроме и других симптомах.

Немного меда в чае способ успокоить боль в горле.

Перец чили

Перец чили в блюдах, которые вы едите, также может помочь при болезни.

Капсаицин в остром перце, например перец чили, прочистит дыхательные пути во время болезни — облегчит состояние при закладке носа и пазух.

Предыдущие исследования также показали, как капсаицин может вызвать противовоспалительное действие.

Капсаицин – это химическое соединение, содержащееся в перце чили. Вы также можете извлечь пользу из этого соединения, используя кайенский перец в своих рецептах.

Когда сажать чеснок на зиму в 2021 году. / pixabay.com

Чеснок

Наряду с перцем чили чеснок является еще одной актуальной добавкой к пище, которая может помочь укрепить иммунитет.

Чеснок стимулирует иммунные клетки и может помочь в борьбе с инфекцией.

В обзоре, опубликованном в Journal of Immunology Research, сделан вывод, что чеснок модулирует секрецию цитокинов – реакцию клеток в организме, которая может помочь при травмах и инфекциях, а это значит, что употребление чеснока может работать как противовоспалительное средство и улучшать вашу иммунную систему.

Вы можете просто добавить чеснок к своим любимым успокоительным блюдам, когда заболеете, например, в миску макарон или суп.

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