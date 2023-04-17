Как правильно контролировать вес во время похудения: взвешиваться или замерять объемы тела

Контролировать вес нужно правильно, не только взвешиваясь

Чтобы контролировать вес, большинство людей регулярно взвешиваются, таким образом пытаясь следить за динамикой и предупредить лишний вес.

Однако такой контроль не всегда эффективен и достаточен. Наверное, у каждого были эпизоды в жизни, когда одежда сигнализировала, что вы похудели, однако веса не показывали никаких изменений. И наоборот, бывали случаи, когда масса тела уменьшалась, а одежда как была тесной, так и оставалась.

Дело в том, что для того чтобы правильно контролировать вес, нужно не только взвешиваться, но и замерить объемы тела.

Обычным методом оценки степени ожирения является подсчет индекса массы тела (ИМТ). Но этот показатель не всегда определяет ожирение.

Почему вес еще не показатель ожирения

Объясняет врач Татьяна Луговская. На прием к врачу приходят двое мужчин. Первому 35 лет он курит, 3-4 раза в неделю употребляет алкоголь, который сразу просматривается через его цвет кожи и «пивной» живот. Его рост 170 см, вес 120 кг, то есть индекс массы тела составляет 41. Второму 36 лет он профессиональный спортсмен, атлет, не курит, алкоголь не употребляет. Рост его 170, вес 120 кг, его ИМТ тоже 41.

То есть индекс массы тела как мужчины с «пивным» животом и мужчины спортсмена будут одинаковыми, однако у первого мужчины 3-я степень ожирения, а у второго – нет.

Поэтому вместе с весом нужно контролировать объемы тела.

Что и как нужно замерить во время похудения

Татьяна Луговская советует помимо регулярного взвешивания раз в 2 недели производить такие замеры тела.

Обхват талии:

Для женщин более 80 см есть ожирение.

Для мужчин более 90 см есть ожирение.

Соотношение охвата талии к охвату бедер (показатель талии разделить на показатель бедер):

В норме показатель у мужчин не выше 0,9.

У женщин – не выше 0,65-0,78.

Соотношение охвата талии к росту

Этот показатель в норме должен быть не больше 0,5 см.

Также в динамике нужно измерить:

охват грудной клетки,

бицепса,

талии,

каждого бедра,

голени,

шеи.

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