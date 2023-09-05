Как правильно наложить турникет и сложить его: инструкция с видео

В современную тактическую аптечку IFAK входит CAT турникет (Combat Application Tourniquet) американского производства или его китайские и теперь уже и украинские аналоги (например, турникет СІЧ).

Иметь с собой турникет на случай серьезного ранения с кровотечением – всего полдела для спасения себя, близких, собратьев на фронте. Ведь следует уметь правильно наложить турникет, сложить его и разместить так, чтобы жгут всегда можно было легко и быстро достать.

Как наложить турникет и как сложить его – читайте на ТСН.ua.

Современный турникет – это прочная лента, обычно имеющая с одной стороны липкую самоклеящуюся полоску, внутри – стропу, помогающую ей затягиваться, снаружи – палочку (ворот/рычаг), а также пряжку, фиксатор воротка и место, где можно записать время наложения турникета.

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Если речь идет о турникете для военных, то желательно, чтобы каждый боец имел 2 жгута – один в аптечке, другой – на амуниции, в одинаковом месте, определенном для всего подразделения. Это важно, чтобы в случае ранения длительный процесс поиска турникета не подвергал опасности и раненого, и спасителя.

Как наложить турникет

Турникет накладывается только при крайней необходимости и желательно в течение 15-20 секунд. Речь идет о случаях, когда существует реальная угроза жизни раненого от сильного кровотечения из ран конечностей.

Жгут следует накладывать на 2-3 дюйма или 5-8 сантиметров (до 10 см) выше места ранения на плече, предплечье, бедре или голени.

В условиях боевых действий, если точное расположение места ранения неизвестно, допускается накладывание жгута максимально высоко на конечностях: верхняя треть бедра или плеча (четыре точки).

Убедитесь, что жгут не наложен на сустав, место перелома кости.

Старайтесь не накладывать жгут в средней трети плеча и в районе подколенной ямки, ведь там наиболее вероятно повреждение нервов.

Если жгут наложен правильно, кровотечение прекращается и тогда не обнаруживается дистальный пульс (на запястье на руке или снизу позади внутренней косточки на ноге). Конечность не должна набухать и приобретать синюшный оттенок.

Если кровотечение остановилось, но пульс еще ощутим, не затягивайте жгут сильнее. В таком случае следует наложить второй жгут над первым, чтобы уменьшить повреждение мышц и нервов.

Не закрывайте жгут повязками и одеждой.

Запишите время наложения жгута на нем или на видимой части тела раненого. Перед указанным временем напишите заглавную букву "Т" (турникет, time), чтобы медики знали, что раненному наложен жгут.

Следите за ранеными, ведь нередко они пытаются ослабить жгуты, вызывающие сильную боль. Введите раненому обезболивающее.

На сколько времени накладывать турникет

Относительно безопасным считается наложение жгута на время до 2 часов. За это время следует пытаться остановить кровотечение другими методами или пытаться эвакуировать раненого в хирургическое отделение. Если это невозможно, попробуйте ослабить жгут на 30 секунд и оценить состояние раненого. Если нет изменений в сознании, дыхании, пульсе, виде кожи, повторите этот маневр трижды.

Если жгут был в месте наложения более 6 часов, не пытайтесь снять его, это должны выполнить медики.

Как правильно накладывать турникет СІЧ

Турникет СІЧ/SICH (Strengthened Individual Combat Hybrid Tourniquet) – гибридный украинский турникет, разработанный в соответствии со стандартами НАТО. Он – нечто среднее между турникетами CAT и SOFT-T. СІЧ состоит из мягкой, прочной, липкой ленты, платформы, дюралюминиевых воротков, пряжки и застежки-фиксатора, и места, где можно написать или нацарапать время наложения турникета. CIЧ можно накладывать одной рукой.

Турникет СІЧ/Фото: sich.ua

В видеоиструкции от производителя турникета СІЧ смоделирована ситуация с сильным кровотечением с ноги выше колена.

Механизм накладывания турникета СІЧ на ногу

Убедитесь, что под ленту не попадут жесткие посторонние предметы, которые могут помешать работе турникета.

Оберните ленту жгута вокруг конечности выше места кровотечения.

Проденьте конец ленты, помеченный черным треугольником, во внутреннюю щель пряжки.

Проденьте конец ленты, помеченный черным треугольником, во внешнюю вторую щель пряжки.

Плотно затяните.

Закрепите свободный конец ленты вокруг конечности с помощью липучки вплоть до треугольника.

Закручивайте палочку, пока не остановится кровотечение.

Зафиксируйте палочку с помощью металлического треугольника.

Зафиксируйте палочку турникета с помощью металлического треугольника/Фото: sich.ua

Укажите время наложения жгута, например с помощью маркера или острого предмета на серой поверхности. Специальное напыление на этом элементе позволяет делать отметки даже при отсутствии маркера, используя любой острый предмет – патрон, гвоздь и т.д.

Турникет СІЧ/Фото: sich.ua

Как правильно сложить турникет

В экстренной ситуации во время ранения и кровотечения у вас будет 15-20 с, чтобы достать и наложить турникет на конечность. Поэтому важно носить турникет в месте, до которого можно достать обеими руками, а также – уметь складывать турникет так, чтобы потом можно было максимально быстро разложить одной рукой.

Боевой медик Нацгвардии Украины Александр Корнийчук "Байкер" снял видео, как правильно и быстро сложить турникет, где разместить турникет на экипировке так, чтобы его было легко достать.

Следует полностью разложить турникет;

проверить турникет на цельность, растянув перед собой обеими руками;

проверить замок, который должен быть открытым;

пропустить конец полоски турникета (хлястика) через пряжку;

запуская в пряжку хлястик, следует поделить турникет на три равные части;

поделив турникет на три части, их нужно полностью сложить, приклеивая между собой;

когда турникет будет похож на крест, его следует разделить еще на две части и сложить с той стороны, где скользкая сторона турникета;

спрятать палочку турникета;

хранить турникет следует на своей форме так, чтобы можно было его достать как правой, так и левой рукой.

Как правильно и быстро сложить турникет: видеоинструкция

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