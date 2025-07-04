Как правильно нужно принимать клетчатку для похудения: диетолог назвала дневную норму

Сколько нужно есть клетчатки на день, чтобы похудеть / © unsplash.com

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В стремлении найти действительно действенный метод похудения люди часто теряются в потоке противоречивых советов. Одни советуют полностью исключить углеводы, другие истощать себя интенсивными тренировками или соблюдать интервальное голодание. Впрочем, диетолог Челси ЛеБланк акцентирует внимание на другом важном факторе — она объяснила, сколько клетчатки следует ежедневно употреблять, чтобы эффективно и здорово терять вес.

Найти оптимальное количество клетчатки в ежедневном рационе — это как подобрать идеальную формулу для поддержания жизненного тонуса и хорошего самочувствия. По общим рекомендациям, женщинам следует потреблять примерно 25 граммов клетчатки ежедневно, а мужчинам — около 38 граммов. Но не стоит относиться к этим цифрам как к жестким нормам — это, скорее, ориентир, чем закон.

Суть не в том, чтобы скрупулезно считать каждый грамм, а в том, чтобы регулярно добавлять в свое питание продукты, богатые клетчаткой. Представьте свою тарелку как яркую мозаику из свежих овощей, сочных фруктов, цельнозерновых культур и бобовых — именно эти продукты являются главными союзниками по делу здоровья.

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Лучше всего начинать постепенно — медленное увеличение потребления клетчатки поможет избежать дискомфорта со стороны пищеварения и обеспечит ощущение сытости на более длинный промежуток времени. Главная идея — не кардинальная перестройка рациона, а вдумчивое и стабильное обогащение повседневного меню растительной пищей, поддерживающей здоровье без лишних ограничений и стресса.

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