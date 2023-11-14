Как правильно одеваться зимой, чтобы не замерзнуть и не заболеть: советы семейного врача

Как одеться в холод так, чтобы не мерзнуть, не потеть и не чувствовать себя капусткой? Да, в морозную погоду довольно сложно подобрать одежду, хочется, чтобы было тепло и легко одновременно. Есть несколько способов, которые помогут одеться правильно, чтоб тепло распределялось по всему телу умеренно и вы не потели. Рассказываем об основных правилах выбора зимней одежды со ссылкой на пост семейного врача Анны Серовой в Instagram.

Как правильно выбирать зимнюю одежду: основные правила

12 предметов зимней одежды / Фото: pixabay.com

Зимняя одежда должна быть из ткани, которая выводит влагу и согревает, не заставляя при этом ваше тело потеть. Рукав на верхней одежде не должен быть широким, чтобы удерживалось тепло. В противном случае надевайте водолазку, которая плотно прилегает к телу, так вы не замерзнете.

На верхней одежде должен быть капюшон. Если его нет, тогда обязательно завязывайте шарф на шею, так можно закрыть часть лица от ветра, мороза и снега. Обязательно надевайте перчатки и шапки, они помогут вам удерживать тепло. Если вы не любите носить шапки, можно воспользоваться специальными зимними наушниками и повязками.

Из какой ткани должна быть зимняя одежда

Семейный врач советует выбирать вещи из натуральных тканей – шелк и шерсть, а для теплоизоляции идеально подойдет флис. Для верхней одежды лучше выбирать пальто из натурального сукна или пуховик. Выбор материала для куртки зависит от того, чем вы занимаетесь на улице. Для прогулки подойдет тяжелая дубленка, а для активной деятельности можно одевать легкие мембранные куртки.

На ноги лучше одевать шерстяные носки, тонкие леггинсы или колготки, чтобы можно было надеть еще и брюки, когда очень холодно. Ботинки нужны с подкладкой или водонепроницаемые. При выборе зимней обуви особое внимание следует обращать на подошву, чтобы она была не из резины, иначе замерзнут ноги.

Врач добавляет, что потеть в холодную погоду не желательно, потому что можно простудиться. Если вы поняли, что потеете, тогда следует позаботиться о том, чтобы урегулировать температуру тела. Поначалу необходимо замедлить свое движение, снизив физическую активность. Затем совсем немного снимите какой-то элемент одежды – перчатки или шапку, чтобы тело отдало тепло.

Читайте также:

Что произойдет, если каждый день есть груши: исследования ученых показали потрясающие результаты

Как дожить до 116 лет: секрет долголетия испанской бабушки

Женщина сбросила 50 килограммов: она отказалась только от одной привычки