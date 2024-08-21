Как правильно пить воду, чтобы похудеть: диетологи рекомендуют добавить к напитку всего одну специю

Диетологи говорят, чтобы добиться желаемого результата, нужно всего лишь добавлять в воду одну ложку определенной специи. Через неделю у вас получится сбросить до 3 кг.

Речь идет о такой популярной и известной приправе, как корица. Как установили ученые, он помогает активизировать термогенез, когда организм выделяет тепло. Благодаря этому сжигается больше калорий. А еще, как известно, корица снижает аппетит, поэтому вы лучше контролируете потребление тех продуктов, которые вредны и нездоровы для тела.

Еще одним положительным свойством корицы является то, что эта специя способствует перевариванию углеводов и жиров, поэтому у организма не накапливаются жировые отложения. Если совместить употребление такого напитка со здоровым питанием и спортивной активностью, то он станет прекрасной возможностью похудеть.

Как приготовить воду с корицей? Все достаточно просто. Возьмите кастрюлю и налейте 1 л воды, добавьте 6 палочек корицы и оставьте напиток, чтобы напиток. Как только пряность отдаст жидкости свой аромат и цвет, напиток можно употреблять. Также вы можете при желании добавить ломтик лимона и немного гвоздики.

Диетологи рекомендуют пить воду с корицей три раза в день для достижения результата.

Употребление ее в пищу поможет избавиться от вздутия живота, изжоги и тошноты. А еще корица — естественный антисептик, поэтому она будет убивать все вредные бактерии в кишечнике.

Для похудения воду с корицей лучше пить по утрам до завтрака. Именно в этот период организм наиболее готов к похудению и сжиганию жиров. В результате ускорится обмен веществ.

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