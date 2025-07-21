Как правильно просыпаться, чтобы не терять возможности в жизни: секреты богачей

Как просыпаются богачи / © Pixabay

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Речь идет не о денежных потоках, а о здоровом функционировании мозга. Ведь именно он является основным инструментом, когда дело доходит до принятия решений и зарабатывания денег. Каждое утро, вырывая себя из сна, вы бессознательно снижаете его когнитивные возможности.

Что происходит в нашем мозгу во время пробуждения

Попытайтесь представить сон, как тщательно организованный процесс, содержащий несколько циклов, каждый по 90 минут. В течение всей ночи вы проходите через три фазы: легкую, глубокую и скорую. Наиболее уязвим наш мозг является во время фазы глубокого сна. В этот момент он восстанавливается после вчерашнего дня, упорядочивает ваши воспоминания, очищается от токсинов. Если вы почувствуете резкий звук будильника, это становится настоящим шоком для нервной системы. Организм сразу выбрасывает большое количество кортизола — гормона стресса.

Вместо того, чтобы проснуться бодрым и полным энергии, человек целый день чувствует себя как в тумане. Некоторые исследования, в частности, работы Мэтью Уокера из Калифорнийского университета, доказывают, что такое пробуждение негативно влияет на мозг, ухудшающую концентрацию, способность к анализу, креативность. Но именно они важнейшие для успешной карьеры.

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Как просыпаться идеально

Вы можете сделать свое пробуждение мягким, если правильно синхронизируете будильник со своими биологическими ритмами. Для этого:

Рассчитайте индивидуальные циклы — попробуйте отойти ко сну так, чтобы общая его продолжительность была кратна 90 минутам. Например, вы должны проснуться в 7 часов утра, тогда вам следует лечь спать не позже 23:30, но лучше в 22:00. Не нажимайте кнопку “отложить” будильник — каждый раз, когда вы так делаете, запускается неполный и некачественный цикл сна. Он усиливает дезориентацию и усталость. Используйте тихие звуки и свет — не выбирайте громкие сигналы для будильника, нарастающие тихие мелодии подходят гораздо лучше. Идеальным вариантом считается световой будильник, который имитирует восходящее солнце. Создайте свои ритуалы — не стоит сразу после пробуждения хвататься за телефон, лучше дайте своему телу 5-10 минут полежать в тишине и покое. Потянитесь, посмотрите в окно, выпейте стакан воды — так вы снизите уровень стресса и настроитесь на эффективную работу.

Настроив сон и пробуждение, вы поможете мыслить более ясно, принимать правильные решения, оставаться в течение дня энергичными. Это значительно улучшит качество жизни и увеличит ваши финансовые возможности.