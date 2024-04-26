Как правильно разговляться после поста, чтобы не было серьезных последствий для здоровья

Длительный пост с суровыми ограничениями в питании уже является нелегким испытанием для организма. Но самое сложное, оказывается, впереди. Ведь нужно правильно "выйти" из поста, чтобы позже не испытывать проблем с желудком.

Как только завершается Великий пост, возникает соблазн наесться от души мяса и других вкусностей, которые мы готовим к Пасхе. Однако не стоит устраивать такое организму, ведь это может вызвать острый панкреатит или другие проблемы со здоровьем. Даже если обойдется без заболеваний, любой резкий переход от растительной пищи к большому количеству животной завершится нежелательным набором веса. Поэтому нужно знать, как правильно питаться после поста.

Самое главное – не спешите

Специалисты считают, что переход от постной пищи к обычному меню должен длиться около 1-2 недель. При этом продукты животного происхождения следует добавлять постепенно. Начинайте, например, с кисломолочных (натуральный йогурт, кефир, творог), чтобы организм "вспомнил", как переваривать животный белок.

Можно уже добавлять и яйца, но не больше двух в сутки. А мясо, говорят специалисты, лучше есть на третий день после выхода из поста. И самое главное — за один прием пищи съедайте только один продукт животного происхождения.

То есть первая неделя, как минимум, должна мало чем отличаться от поста. Просто добавляете в постный рацион немного животного белка — чтобы тело привыкло.

Скажите "да" рыбе

Как правильно разговариваться после поста / Фото: Unsplash

Во время поста, в некоторые дни, рыба разрешалась, поэтому организм "помнит", как ее переваривать, и справится с этой задачей без особых проблем. Поэтому готовьте как можно больше рыбных блюд — лучше на пару или в духовке.

Это поможет более мягко вернуть организм в привычный рацион.

Мясо бывает разным

В первую неделю после поста употребляйте мясо только в отварном, тушеном или запеченном виде. Не следует сразу "набрасываться" на жареные котлеты или шашлык. Это пока не самый лучший выбор. Также выбирайте индейку, курятину или телятину.

Лучше отказаться на время от свинины и продуктов из переработанного мяса, таких как колбасы или сосиски.

Только маленькие порции

Когда организм "слышит" долгожданное разрешение есть все, он начинает требовать больше, чем ему действительно необходимо. Здесь важно соблюдать умеренность и продолжать питаться маленькими порциями три-пять раз в день, не позволять себе лишних перекусов.

Также важно соблюдать питьевой режим. Когда есть недостаток воды, который сочетается с большим количеством пищи, от чего организм успел отвыкнуть, это может спровоцировать запоры.

"Нет" жирному, сладкому, соленому и острому

Что можно и нельзя есть после поста / Фото: Unsplash

Именно от этого лучше отказаться в этот период. Даже если вам очень хочется. Печень и поджелудочная железа находятся в очень уязвимом положении — ведь пока вы не нагружали их "тяжелой" пищей, им было гораздо лучше.

Не рекомендуется добавлять в рацион слишком много выпечки и сладостей, которые способны вызвать резкий скачок глюкозы в крови.

Эти же рекомендации относятся и к спиртным напиткам. Не нужно "пугать" организм большими порциями алкоголя — он вам обязательно отомстит.

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