Как правильно разгрузить организм после праздников: основные правила

Для восстановления организма нужно правильно действовать.

После долгих новогодних праздников сложно собраться и вернуться к обычному ритму. Калорийная еда также отрицательно сказывается на пищеварительной системе.

Если соблюдать простые правила, можно легко восстановиться.

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1. Никаких диет. Кроме того, что это настоящий стресс для того, кто отвык за праздники от жестких ограничений желудка, так еще действительно опасно для здоровья в целом. Такие диеты чреваты обострением хронических заболеваний, а также снижением иммунитета и "эффектом бумеранга", то есть возвращением резко сброшенного веса в двойном объеме. Лучший способ избавиться от лишних кг и очистить ЖКТ – разгрузочные дни. В течение недели устройте себе 2 дня разгрузки, выбрав один из наиболее популярных и проверенных вариантов: кефирный, белковый, овощной или тыквенный разгрузочный день.

2. В течение недели откажитесь от алкогольных напитков и соков, а также всех сахаросодержащих напитков. Выпивайте около 1.5-2 литров чистой негазированной воды (важно, чтобы она была теплой) – это ускорит процесс очищения организма. Каждое утро начинай со стакана теплой воды с лимоном.

3. От сладкого следует отказаться тоже. Если сильно захотелось сладостей, позвольте себе немного сухофруктов или свежих фруктов.

4. Питайтесь 5 раз в день с перерывами в 3-4 часа. Во время дробного питания порции должны быть небольшими.

5. Активный детокс. Процесс выведения токсинов происходит через поры, кожу, с дыханием. Специалисты советуют кардиотренировку, спорт на свежем воздухе, любую физическую активность: лыжи, коньки, сноуборд, прогулки, игры с детьми и т.д.

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