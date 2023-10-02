Как правильно спать, чтобы ничего не болело: позы, матрасы и подушки

Чтобы после сна не болели спина и шея, нужно сохранить естественные изгибы тела. Для этого существует лайфхак – можно спать на спине, подложив под колени подушку.

Для хорошего самочувствия человека важен качественный сон. Ведь во время сна восстанавливаются мозг, межпозвоночные диски, позвонки и мускулы. Поэтому неправильная поза, матрас и подушка могут испортить вам целый день, например, проявившись болью в спине или шее.

Как правильно спать для спины, шеи, позвоночника и сердца, какую позу выбрать и на какой стороне – читайте на ТСН.ua.

Позу для качественного и здорового сна следует выбирать не случайно, а в зависимости от индивидуальной чувствительности и жалоб. Ведь, если будете спать в правильной позе, это поможет не только хорошо выспаться без болей в разных частях тела, но и смягчить проблемы со здоровьем.

Как правильно спать, чтобы не болела спина

Чтобы после пробуждения утром у вас не болела спина, следует соблюдать несколько правил во время сна. Отсутствие надлежащих условий для правильного сна приводит к перенапряжению мышц спины, деформации межпозвонковых дисков, пережатию нервов и сосудов.

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Так, чтобы не болела спина, спите на ней или на боку. Если будете спать на спине, то ваш вес будет наиболее равномерно распределен по поверхности тела. Поэтому специалисты считают, что сон в такой позе будет лучшим и в случае боли в спине. Чтобы сохранить естественные изгибы тела, можно положить под колени подушку или под спину свернутое полотенце. Можно также спать на боку с зажатой между коленями подушкой. Такая поза разгружает позвоночник и способствует полному расслаблению мышц.

Для нормального отдыха тела и нервной системы, спите не больше восьми часов. Если переспите, почувствуете боль в спине. При таком сценарии деформируются межпозвоночные диски и возникает давление на нервные окончания.

Существует миф, для спины полезно спать на жестком матрасе. На самом же деле такая поверхность создает дополнительную нагрузку и избыточное давление на отдельные участки тела. Поэтому идеально для спины подойдет ортопедический матрас. Среди таких матрасов есть модели, разгружающие спину, принимая форму изгибов тела.

Чтобы не болела спина, нужно спать на маленькой (не шире 30-40 см), тонкой и мягкой подушке. Она позволит шее принять правильное положение, а именно на одной линии с позвоночником. Если же вы любите спать на животе, то обязательно подкладывайте под него одну подушку, чтобы не нарушался прогиб позвоночника. Если спите на спине, положите подушку еще и под колени, чтобы снять напряжение с позвоночника.

Сон на маленькой подушке / Фото: Pexels

Если спина уже болит, то нельзя спать на животе, потому что такая поза может только усилить боль. Происходит давление на мышцы спины, сглаживается естественный изгиб позвоночника и вы будете вынуждены всю ночь держать шею повернутой.

Как правильно спать для позвоночника

Правильным для позвоночника считается сон на спине или же на боку на умеренно жестком, правильно подобранном матрасе. Сон на спине помогает держать позвоночник в правильном положении, и таким образом уменьшить давление на него. Подушка должна быть небольшой, высотой 8-10 см и не должна заходить под плечи. Руки должны быть расположены ниже плечевого пояса и не заходить под голову.

Также очень полезно для позвоночника спать в позе эмбриона – это самая физиологическая поза для сна.

Для здоровья позвоночника не рекомендуется спать на животе, ведь в такой позе отсутствует естественный изгиб поясничного отдела. На животе следует спать только в случае определенных проблем с пищеварением, в частности при вздутии.

Как правильно спать головой

Куда спать головой считается правильным? На самом деле сегодня научно не доказано конкретное влияние того, на какую сторону мира должны во время сна быть обращены голова или ноги человека. Однако, по мнению многих специалистов, наиболее благоприятным для здоровья и энергетики человека является сон с расположенной на север головой. Считается, что таким образом человек оказывается вдоль магнитных линий Земли, что способствует ощущению стабильности и покоя. Энергетики также советуют избегать того, чтобы спать ногами к двери.

Сон ногами к двери

Как правильно спать, чтобы не болела шея

Чтобы не болела шея, следует избегать сна на животе. Также используйте только одну подушку, располагая ее под головой и избегая, чтобы на ней находились плечи. Полезна будет ортопедическая подушка для шеи, которая сможет держать голову и положение шейного отдела позвоночника в физиологически правильном положении. В таком случае шейный и грудной отделы позвоночника будут расслаблены, что снизит напряжение.

Заметим, лучший способ предотвратить боль в шее и позвоночнике – сон на спине с обеими руками сбоку или на груди.

Боль в шее после сна / Фото: pixabay.com

Можно ли спать на левом боку

Спать на левом боку не только можно, но и полезно для организма. Доказано, что сон на левом боку улучшает пищеварение, работу селезенки, способствует здоровой работе сердца, уменьшает боль от изжоги, улучшает кровообращение, уменьшает давление на полую вену (самую большую в организме), облегчает дыхание (устраняет храп).

Сон на левом боку также способствует максимальному расслаблению позвоночника и полноценному восстановлению после тяжелого дня.

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Кроме того, полезно спать на левом боку беременным. Это помогает улучшить кровообращение к сердцу и матке, поэтому сон на левой стороне полезен и для мамы, и для малыша.

На какой стороне лучше спать для сердца

Для сердца лучше спать на правой стороне. В частности, именно такая поза полезна для тех, кто испытывает проблемы с сердцем: на орган будет значительно меньше нагрузки.

Кроме этого, спать на правом боку рекомендовано после восстановительного периода после инфаркта, тем, у кого есть хронические заболевания печени, болезни желчного пузыря, гастрит с пониженной кислотностью.

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