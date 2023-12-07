Как правильно умываться, чтобы не старела кожа лица: секрет молодости прост

Следуя этим простым советам, вы сохраните молодость и красоту своей кожи на долгие годы.

Чтобы кожа лица дольше оставалась молодой и свежей, она нуждается в правильном уходе. Неправильное очищение и умывание, отсутствие увлажнения и пренебрежения солнцезащитными средствами приводит к проблемам и преждевременному старению кожи. Как правильно умываться и ухаживать за кожей, чтобы она была молодой и сияющей, читайте дальше.

Правильная очистка и умывания

Для того, чтобы из кожи лица удалить всю накопившуюся за день грязь и жир, простого умывания водой будет недостаточно. Это может привести к закупорке пор и их воспалению. Из-за чего появляются прыщи и угри, которые провоцируют нездоровый вид и преждевременное старение кожи.

Чтобы правильно очистить кожу, используйте мягкий гель или пенку, которые не содержат агрессивных компонентов. Такое средство следует нанести на лицо и круговыми движениями втирать в течение 30 секунд. Это позволит вымыть всю грязь и подготовить кожу к следующим уходным процедурам.

Увлажнение кожи

Сухая кожа стареет гораздо быстрее, поэтому ее нужно увлажнять каждый день утром и вечером. Увлажняющий крем помогает поддерживать кожу в здоровом состоянии, делает ее упругой и эластичной. Также предотвращает ее шелушение и сухость.

Солнцезащитные средства

Солнечные лучи способны влиять на преждевременное старение кожи. Поэтому надо обязательно каждый день наносить солнцезащитный крем перед выходом на улицу с фактором защиты от 30 SPF. Обычно такая защита есть в дневном креме или в тональных средствах.

Такой защитой нужно пользоваться даже зимой. Поскольку солнечные лучи есть в пасмурную погоду также, они попадают на нашу кожу и могут нанести ей вред.

Дополнительные советы по уходу за кожей лица

Косметологи-эксперты подготовили еще несколько дополнительных советов, которые помогут сохранить вашу кожу молодой и красивой надолго.

Не игнорируйте очищение кожи перед сном.

Регулярно отшелушивайте кожу, чтобы освободить ее от мертвых клеток и сделать сияющей.

Пейте достаточное количество воды, чтобы увлажнить кожу изнутри.

Не следует употреблять алкоголь и табачные изделия в чрезмерных дозах. Это плохо влияет на вид и здоровье кожи лица.

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