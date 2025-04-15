Как правильно употреблять семена кунжута: различия между видами, польза для здоровья и правила усвоения кальция

Как употреблять семена кунжута

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Какие виды кунжута и чем они отличаются

Кунжут бывает двух основных видов — черный и белый, и каждый из них имеет свои особенности, влияющие как на кулинарное использование, так и на пищевую ценность. Белый кунжут обычно очищен от шелухи, что делает его более мягким на вкус, но лишает части минералов, в частности кальция, который преимущественно сосредоточен в наружной оболочке семян. Такой кунжут чаще используют для посыпки выпечки, добавления в десерты или салаты, когда важен не только вкус, но и эстетическое оформление блюда.

Черный кунжут, в отличие от белого, не проходит очистку, благодаря чему сохраняет максимальное количество микроэлементов. Он обладает ярко выраженным ароматом, легкой горчинкой и насыщенным минеральным составом, что делает его особенно ценным с точки зрения оздоровительного питания, именно черный кунжут часто используют в традиционной китайской медицине для укрепления костей и нормализации гормонального фона.

Как правильно употреблять кунжут, чтобы усваивался кальций

Семена кунжута действительно являются одним из лучших природных источников кальция: содержание этого минерала в нем в несколько раз превышает его количество в молоке. Однако важно понимать, что кальций из семян может не усваиваться полностью, если не провести подготовку перед потреблением. Причиной этого является наличие в составе семян фитиновой кислоты, препятствующей усвоению минералов, в частности кальция, железа и цинка.

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Чтобы уменьшить содержание фитиновой кислоты, рекомендуется предварительно замачивать кунжут в воде на 8–10 часов. Такая обработка активирует природные ферменты, которые помогают нейтрализовать антинутриенты и делают кальций более доступным для организма.

Кроме того, эффективным методом подготовки является легкое обжаривание семян на сухой сковороде — тепло разрушает часть фитиновых соединений.

Еще одним важным способом повысить усвоение кальция является измельчение кунжута. В таком виде организму легче добраться до питательных веществ, содержащихся внутри зерен. Поэтому так называемое кунжутное молоко или паста тахини считаются не только вкусными, но и эффективными для обеспечения потребности в кальции.

Есть ли разница в способе употребления черного и белого кунжута

Поскольку черный кунжут имеет твердую шелуховую оболочку, которую организм не всегда способен переварить, его целесообразно потреблять либо в пророщенном виде, либо хорошо перемолотым. Такой подход позволяет не только улучшить усвоение кальция, но и избежать пищеварительного дискомфорта. Пророщенные семена часто используют в сыроедном питании, добавляя в салаты, каши, смузи или йогурты.

Белый кунжут благодаря отсутствию оболочки легче усваивается даже в сыром виде, поэтому его активно добавляют в хлебобулочные изделия, мясные блюда или соусы. Впрочем, следует помнить, что он содержит меньше кальция, поэтому для профилактики дефицита этого минерала лучше предпочесть черные семена или использовать белый кунжут в виде тахини — так питательные вещества сохраняются и лучше усваиваются.

Когда лучше употреблять кунжут: утром или вечером

Большинство специалистов соглашаются, что употребление кунжута в первой половине дня, в частности на завтрак, наиболее целесообразно. Это объясняется тем, что именно утром организм лучше воспринимает жиры и минералы, особенно если сочетать кунжут с фруктами, злаками или кисломолочными продуктами. Кунжут в утреннем рационе помогает зарядить организм энергией, обеспечить долгое чувство сытости и запустить обменные процессы. Особенно полезным считается сочетание пророщенного черного кунжута с натуральным йогуртом или фруктовым смузи, как отмечает

Сколько семян кунжута можно есть в день

Оптимальной суточной дозой кунжута считается 1–2 столовых ложки в день. Этого объема вполне достаточно, чтобы восполнить запасы кальция, не перегружая при этом организм избытком жиров или клетчатки. Поскольку кунжут является высококалорийным продуктом, злоупотребление им может привести к нежелательному набору веса или нарушению пищеварения. Поэтому важно соблюдать умеренность.

В каком виде лучше употреблять кунжут

Наибольшую пользу организм получает от семян кунжута, если они обработаны — замочены, обжарены или измельчены. В таком виде его можно добавлять к практически любым блюдам. Из кунжута готовят не только пасту тахини, но и напитки — так называемое кунжутное молоко, популярное среди веганов и людей с непереносимостью лактозы. Кунжут часто добавляют в салаты, овощные блюда, супы, каши и даже десерты. Важно не забывать, что сырые семена лучше усваиваются после перемола — иначе организм просто не сможет извлечь из них питательные вещества.