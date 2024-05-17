Как правильно вытащить клеща в домашних условиях: безопасно и быстро

В лесах, скверах и парках Украины все чаще появляются клещи. Они разносят возбудитель болезни Лайма. Поэтому, если после укуса клеща у вас нет возможности обратиться к врачу, нужно знать, как правильно вытащить его в домашних условиях.

Не хватайте клеща голыми руками, ведь если внутри кожи останется его головка, это может привести к воспалению места укуса и покраснению. Также могут появиться болевые ощущения. Перед извлечением клеща следует позаботиться о:

мыло или влажные салфетки – ими нужно обработать руки перед и после процедуры;

полиэтиленовый пакет или резиновые перчатки – они защитят кожу рук от инфекции, если вы повредите насекомое;

водка, спирт, любой антисептик, перекись водорода, раствор йода – чтобы обеззаразить место укуса после вытягивания клеща;

банка с крышкой – насекомое нужно принести на исследования в лабораторию.

Как вытащить клеща пинцетом

Вам понадобится пинцет с тонкими кончиками, чтобы не раздавить тело насекомого. Зажмите клеща пинцетом крепко, но аккуратно, пытаясь захватить у основания кожи.

Не крутите пинцетом, ведь в таком случае можно оставить в теле головку насекомого. Грубую силу тоже не стоит использовать. Просто медленно тянут его вверх.

Как вытаскивать клеща нитью

Возьмите нить и затяните узел поближе к телу, обхватив клеща. Скрутите нить, а затем легко и медленно потяните ее вверх, слегка расшатывая в разные стороны.

Насекомое скручивать нельзя, ведь так существует вероятность оторвать голову, которая останется в теле.

Можно ли вытащить клеща маслом

Хотя в Сети распространяется лайфгак, что можно смазать место укуса масла и клещ отпадет самостоятельно, такой способ недействителен. Более того, поступать так категорически запрещено.

Клещи дышат задней частью тела. Оказавшись в масле, он задохнется и останется в теле. Также паразит может испугаться и выплеснуть в тело человека вредные вещества, находящиеся в его пищеварительной системе, и возбудителей инфекций (если они есть).

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