Как предотвратить дефицит витамина D зимой — медицинские советы

А также, как узнать, в достаточном ли количестве вы получаете "солнечный" витамин.

По статистике, 40% взрослых имеют дефицит витамина D. Еще больше людей рискуют столкнуться с дефицитом витамина D в течение зимних месяцев.

Наша кожа производит витамин D под действием солнечного света. Мы также получаем его из пищи. Это важное питательное вещество для крепких костей. Организм человека нуждается в витамине Д для надлежащего усвоения кальция и предотвращения остеопении и остеопороза.

Витамин D и солнце

Исследование, опубликованное в Американском журнале медицинских наук, связывает дефицит витамина D с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, в частности гипертонии, сердечной недостаточности и ишемической болезни сердца. Недостаток витамина D также связывают с диабетом, некоторыми видами рака, деменцией и преждевременной смертью.

"Кроме свойств повышения иммунитета, витамин D чрезвычайно важен для метаболической и гормональной оптимизации, поскольку он участвует в чувствительности к инсулину", — говорит доктор медицинских наук, эндокринологиня и основательница Центра точной медицины и здравоохранения Комита в Нью-Йорке Флоренс Комит .

На самом деле, невзирая на свое обманчивое название, витамин D является гормоном.

Фото: Associated Press

Как узнать, недостает ли вам витамина D

Врач может назначить анализ крови для измерения концентрации 25-гидроксивитамина D в вашем организме.

Другой способ узнать о дефиците витамина Д — заметить у себя такие симптомы, как усталость, боли в костях, выпадение волос, депрессия, потеря аппетита и уязвимость иммунитета. В то же время, врачи говорят, что такие симптомы могут быть следствием многих других проблем.

"Широко распространенный дефицит является жизненно важной проблемой, которую я наблюдаю в своей клинической практике у мужчин и женщин, поэтому я назначаю витамин D подавляющему большинству моих пациентов", — говорит врач.

По ее словам, многим молодым женщинам не хватает витамина D из-за дефицита молочных продуктов в рационе.

Фото: ТСН.ua

Как получить достаточно пользы

Витамин D₃ (холекальциферол) можно приобрести без рецепта. Витамин D₂ (эргокальциферол), который требуется по рецепту, часто назначают людям, имеющим проблемы с усвоением D₃.

По информации врачей, около 20% населения имеют генетический вариант, которому нужен рецептурный витамин D для метаболизма D в организме. Кроме того, Институт медицины рекомендует людям в возрасте 70 лет и младше получать 600 международных единиц (МЕ) витамина D ежедневно и 800 МЕ, если им больше 70 лет.

"Обычно мы рекомендуем от 2000 до 5000 МЕ в день", — добавляет эксперт.

Если у вас или у вашего близкого родственника есть камни в почках, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать добавки витамина D.

Также читайте Зачем человеку витамин D и к чему приведет его дефицит у детей

Более того, помните, что витамин Д является жирорастворимым, поэтому дополнительно его следует принимать с источником жира для наилучшего усвоения.

"Из собственного опыта скажу, что пребывание на солнце не сильно повышает уровень D", — говорит доктор.

Источники витамина Д

Пища является еще одним природным источником витамина D.

Хорошими источниками врачи считают:

молоко, обогащенное витамином D,

йогурт и другие молочные продукты,

апельсиновый сок,

яичные желтки,

брокколи,

грибы,

листовая зелень,

капуста,

шпинат,

сардины и лосось содержат достаточное количество витамина D. Банка сардин содержит 24% суточной нормы (DV), а порция лосося – 60% DV.

Добавим, что одно дело – получить достаточное количество витамина D, другое – сделать его полезным. В дополнение к приему витамина D с пищей, содержащей определенное количество жира, другие питательные вещества помогут извлечь максимум от пользы.

Новое исследование, опубликованное в The Journal of American Osteopathic Medicine, показало, что витамин D не может эффективно метаболизироваться, если в вашем организме нет достаточного уровня магния. Хотя дефицит магния не является широко распространенной проблемой, диабетики и люди, употребляющие много алкоголя, как правило, испытывают недостаток этого важного минерала.

По словам исследователей, магний влияет на все ферменты, активирующие витамин D в печени и почках.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом. Возможно, он посоветует добавки магния. Также обязательно ешьте листовую зелень, орехи, бананы, йогурт и рыбу. Все эти продукты являются хорошими источниками магния, чтобы получить максимум витамина D.

Добавим, что по результатам нового исследования из- за дефицита витамина D риск тяжелого течения COVID-19 увеличивается в 14 раз.

Читайте также: