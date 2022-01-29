Как преодолеть тревожность: в новом исследовании показали способ

Даже те, кто испытывает хроническую тревогу сообщили о значительном улучшении самочувствия.

Мы живем в неопределенные времена. Согласно опросу 2019 года, каждый пятый взрослый человек считает, что живет с невыявленным тревожным расстройством.

Многие обвиняют в этом современные технологии и образ жизни. Трудно расслабиться и отдохнуть, когда последние новости, рабочая электронная почта и бесконечный поток сообщений в социальных сетях 24/7 не позволяет расслабиться.

Тем более, мы все разные. Некоторые из нас более склонны к беспокойству и тревожному расстройству, чем другие. Исследование, доказывающее это, добавляет, что социальная тревожность может быть генетической.

Какой бы ни была причина, любой, кто сталкивался с сильной тревогой, согласится, что это проблема, которую нужно решать.

Исследовательский проект, опубликованный в «Журнале аффективных расстройств», действительно обнаружил, что многие люди, живущие с хронической тревожностью, становятся еще более напряженными даже при релаксации, медитации или во время йоги.

Новое исследование, проведенное в Гетеборгском университете в Швеции и опубликованное в «Журнале аффективных расстройств», свидетельствует о том, что существует вполне естественный и эффективный способ борьбы с расстройством даже для тех, кто живет с хроническим тревожным расстройством.

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Физические упражнения помогают бороться с тревогой

Авторы исследования из Швеции собрали группу взрослых людей с диагностированным тревожным расстройством. После трехмесячного экспериментального периода, в течение которого одной группе участников поручили регулярно заниматься физическими упражнениями, результаты оказались более чем убедительными.

Те, кто тренировался, сообщили о значительном снижении тревоги и связанных с ней симптомах. Даже те, кто жил с хронической тревогой около десяти лет, сообщили о значительном облегчении своего психологического состояния.

Важно! Вам вовсе не обязательно тренироваться часами подряд, чтобы немного облегчить беспокойство.

В этом эксперименте приняли участие 286 участников, причем около половины прожили с тревогой по крайней мере целых 10 лет. Большинство (70%) были женщины, а средний возраст пациентов составил 39 лет. Испытуемых случайным образом разделили на три экспериментальные группы.

Одной группе поручили тренироваться интенсивно трижды в неделю в течение 12 недель, а другой назначили умеренные тренировки по тому же графику.

Третья группа служила контрольной. Ей дали только дополнительные рекомендации по поводу физических нагрузок.

Обе группы посещали трехнедельные 60-минутные сеансы физиотерапевта. Каждое занятие включало как кардиотренировки, так и силовые.

Занятие начиналось с разминки, за которой следовали 45 минут круговой тренировки на 12 станциях. После этого каждый сеанс заканчивался упражнениями на растяжку.

Большая интенсивность – лучший результат

Хотя обе разновидности упражнений к концу трехмесячного периода приводили к уменьшению тревожных чувств среди участников, интенсивные физические упражнения оказались эффективнее.

У тех, кто занимался упражнениями с более низким уровнем интенсивности, шансы на облегчение тревоги выросли в 3,62 раза. Однако, более интенсивные тренировки имели наилучшие шансы (коэффициент 4,88).

Большинству сегодняшних пациентов с тревогой либо назначают препараты, либо когнитивно-поведенческую терапию (КПТ). Проблема заключается в том, что такие препараты не работают для всех одинаково и часто обладают побочными эффектами.

Физические упражнения не обязательно являются 100% лекарством от всех тревожных симптомов, но они вполне естественны, легки на пути к облегчению тревоги.