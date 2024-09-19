Как превратить обычный кофе в супернапиток: полезные добавки не только для вкуса, но и здоровья

Как пить кофе не только для удовольствия, но и для здоровья

Те, кто любит кофе и потребляет его постоянно, знаком с разнообразными лайфгаками, которые позволяют сделать кофе более насыщенным и ароматным.

Как сделать кофе вкуснее

Чтобы полностью раскрыть вкус напитка, заваривать кофе нужно при температуре 94 градуса. Именно при такой температуре выделяются все ароматические вещества.

Многие добавляют кофе немного какао, что делает вкус кофе более насыщенным и немного шоколадным.

Если добавить к кофе щепотку соли – горечь кофе немного уменьшится, а присущий данному виду кофе ее собственный вкус усилится.

Горький темный шоколад натертый на терке способен улучшить вкус любого кофе, делая его невероятно ароматным.

Чтобы сделать кофе не только вкуснее, но и более полезным, добавляем к кофе такие добавки.

Полезные добавки к кофе

Корица для здоровья сердца

Корица – отличная пряность не только для хорошего настроения. Она содержит много соединений с защитными свойствами и имеет одно из самых высоких антиоксидантных свойств среди специй. Употребление корицы способно снизить риск развития раковых заболеваний, а также укрепить иммунную систему.

Корица – одна из самых полезных специй для здоровья.

Куркума для хорошего пищеварения

Щепотка куркумы к кофе — не только придаст особый пикантный вкус, а обогатит его таким ценным соединением как куркумин, обладающий мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Этот антиоксидант поддерживает детоксикацию печени и улучшает пищеварение.

Имбирь от тошноты, мышечных болей, для хорошего обмена веществ

Посыпать имбирным порошком кофе – это помочь организму бороться со многими недугами. Имбирь помогает уменьшить вредный холестерин, улучшает пищеварение, усиливает иммунитет, облегчает боль в горле и многое другое

Грибной порошок для крепкого иммунитета

Порошкообразные грибы обладают рядом преимуществ для нашего здоровья, они обладают противовирусными, противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами, обеспечивают нас такими необходимыми антиоксидантами.

У нас это наверняка еще не привычно, но грибной порошок можно добавлять в кофе, коктейли, заваривать чай и т.д. Какой грибной порошок добавить в кофе - вопрос выбора. Грибной порошок можно приобрести в магазинах органических продуктов и продуктов здорового питания.

Кстати сейчас становится все более популярным новомодный кофе с грибами, захватывающий мир. Среди "бонусов" такого кофе – меньшее содержание кофеина и полезные свойства грибов, позволяющие снизить стресс и улучшить иммунитет. Если вы думаете, что вкус этого напитка – это грибной отвар с кофейным запахом или кофе, в который бросили ложку жареных шампиньонов, это не так. На вкус вы пьете обычный кофе, не отдающий грибами, который имеет более "гладкий" вкус и едва ощутимый ореховый привкус. Китайцы на протяжении тысячелетий используют кофейно-грибной порошок как стимулятор памяти и энергии, способный еще и бороться со стрессом, а также со старением.

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