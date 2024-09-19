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Как превратить обычный кофе в супернапиток: полезные добавки не только для вкуса, но и здоровья

Как превратить обычный кофе в супернапиток: полезные добавки не только для вкуса, но и здоровья

Кофе

Как пить кофе не только для удовольствия, но и для здоровья

Те, кто любит кофе и потребляет его постоянно, знаком с разнообразными лайфгаками, которые позволяют сделать кофе более насыщенным и ароматным.

Как сделать кофе вкуснее

  • Чтобы полностью раскрыть вкус напитка, заваривать кофе нужно при температуре 94 градуса. Именно при такой температуре выделяются все ароматические вещества.
  • Многие добавляют кофе немного какао, что делает вкус кофе более насыщенным и немного шоколадным.
  • Если добавить к кофе щепотку соли – горечь кофе немного уменьшится, а присущий данному виду кофе ее собственный вкус усилится.
  • Горький темный шоколад натертый на терке способен улучшить вкус любого кофе, делая его невероятно ароматным.

Чтобы сделать кофе не только вкуснее, но и более полезным, добавляем к кофе такие добавки.

Полезные добавки к кофе

Корица для здоровья сердца

Корица – отличная пряность не только для хорошего настроения. Она содержит много соединений с защитными свойствами и имеет одно из самых высоких антиоксидантных свойств среди специй. Употребление корицы способно снизить риск развития раковых заболеваний, а также укрепить иммунную систему.

Корица – одна из самых полезных специй для здоровья.

Куркума для хорошего пищеварения

Щепотка куркумы к кофе — не только придаст особый пикантный вкус, а обогатит его таким ценным соединением как куркумин, обладающий мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Этот антиоксидант поддерживает детоксикацию печени и улучшает пищеварение.

Имбирь от тошноты, мышечных болей, для хорошего обмена веществ

Посыпать имбирным порошком кофе – это помочь организму бороться со многими недугами. Имбирь помогает уменьшить вредный холестерин, улучшает пищеварение, усиливает иммунитет, облегчает боль в горле и многое другое

Грибной порошок для крепкого иммунитета

Порошкообразные грибы обладают рядом преимуществ для нашего здоровья, они обладают противовирусными, противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами, обеспечивают нас такими необходимыми антиоксидантами.

У нас это наверняка еще не привычно, но грибной порошок можно добавлять в кофе, коктейли, заваривать чай и т.д. Какой грибной порошок добавить в кофе  - вопрос выбора. Грибной порошок можно приобрести в магазинах органических продуктов и продуктов здорового питания.

Кстати сейчас становится все более популярным новомодный кофе с грибами, захватывающий мир. Среди "бонусов" такого кофе – меньшее содержание кофеина и полезные свойства грибов, позволяющие снизить стресс и улучшить иммунитет. Если вы думаете, что вкус этого напитка – это грибной отвар с кофейным запахом или кофе, в который бросили ложку жареных шампиньонов, это не так. На вкус вы пьете обычный кофе, не отдающий грибами, который имеет более "гладкий" вкус и едва ощутимый ореховый привкус. Китайцы на протяжении тысячелетий используют кофейно-грибной порошок как стимулятор памяти и энергии, способный еще и бороться со стрессом, а также со старением.

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