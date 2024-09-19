Как превратить обычный кофе в супернапиток: полезные добавки не только для вкуса, но и здоровья

Как пить кофе не только для удовольствия, но и для здоровья
Те, кто любит кофе и потребляет его постоянно, знаком с разнообразными лайфгаками, которые позволяют сделать кофе более насыщенным и ароматным.
Как сделать кофе вкуснее
- Чтобы полностью раскрыть вкус напитка, заваривать кофе нужно при температуре 94 градуса. Именно при такой температуре выделяются все ароматические вещества.
- Многие добавляют кофе немного какао, что делает вкус кофе более насыщенным и немного шоколадным.
- Если добавить к кофе щепотку соли – горечь кофе немного уменьшится, а присущий данному виду кофе ее собственный вкус усилится.
- Горький темный шоколад натертый на терке способен улучшить вкус любого кофе, делая его невероятно ароматным.
Чтобы сделать кофе не только вкуснее, но и более полезным, добавляем к кофе такие добавки.
Полезные добавки к кофе
Корица для здоровья сердца
Корица – отличная пряность не только для хорошего настроения. Она содержит много соединений с защитными свойствами и имеет одно из самых высоких антиоксидантных свойств среди специй. Употребление корицы способно снизить риск развития раковых заболеваний, а также укрепить иммунную систему.
Корица – одна из самых полезных специй для здоровья.
Куркума для хорошего пищеварения
Щепотка куркумы к кофе — не только придаст особый пикантный вкус, а обогатит его таким ценным соединением как куркумин, обладающий мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Этот антиоксидант поддерживает детоксикацию печени и улучшает пищеварение.
Имбирь от тошноты, мышечных болей, для хорошего обмена веществ
Посыпать имбирным порошком кофе – это помочь организму бороться со многими недугами. Имбирь помогает уменьшить вредный холестерин, улучшает пищеварение, усиливает иммунитет, облегчает боль в горле и многое другое
Грибной порошок для крепкого иммунитета
Порошкообразные грибы обладают рядом преимуществ для нашего здоровья, они обладают противовирусными, противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами, обеспечивают нас такими необходимыми антиоксидантами.
У нас это наверняка еще не привычно, но грибной порошок можно добавлять в кофе, коктейли, заваривать чай и т.д. Какой грибной порошок добавить в кофе - вопрос выбора. Грибной порошок можно приобрести в магазинах органических продуктов и продуктов здорового питания.
Кстати сейчас становится все более популярным новомодный кофе с грибами, захватывающий мир. Среди "бонусов" такого кофе – меньшее содержание кофеина и полезные свойства грибов, позволяющие снизить стресс и улучшить иммунитет. Если вы думаете, что вкус этого напитка – это грибной отвар с кофейным запахом или кофе, в который бросили ложку жареных шампиньонов, это не так. На вкус вы пьете обычный кофе, не отдающий грибами, который имеет более "гладкий" вкус и едва ощутимый ореховый привкус. Китайцы на протяжении тысячелетий используют кофейно-грибной порошок как стимулятор памяти и энергии, способный еще и бороться со стрессом, а также со старением.
Читайте также:
- Какой кофе увеличивает продолжительность жизни: результаты исследования
- Раскрыто, чем еще полезен кофе: вы точно об этом не знали