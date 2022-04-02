Как приготовить и хранить миндальное молоко: советы диетолога

Это очень-очень вкусно!
Врач, диетолог, специалист по anti-aging и функциональной медицине Тиана Фиалкова дает рецепт домашнего миндального молока.
"Домашнее миндальное молоко — это 100% продукт молодости и красоты для здоровья наших волос, кожи, ногтей, репродуктивной системы", — написала Тиана Фиалкова на своей странице в Facebook.
Приготовление
- Уложите орехи в миску и залейте холодной водой на 12-24 часа. После того, как миндаль отстоится в воде, процедите его через дуршлаг и промойте в холодной воде. Если вы решили выдержать зерна в воде дольше одной ночи, каждые 12 часов меняйте воду.
- После вымачивания откиньте орехи на дуршлаг и промойте их холодной водой. "Я очищаю зерна от кожуры, так молоко нежнее по вкусу, но это необязательно. Очищаются вымоченные орехи легко", — пишет врач.
- Переложите миндаль в блендер/кухонный комбайн, залейте 4 стаканами отфильтрованной воды, измельчите.
- Для получения текстуры более похожей на цельное молоко используйте соотношение 4/1 – 4 стакана воды и 1 стакан миндаля. Но вы можете настроить текстуру по своему вкусу, экспериментируйте.
- По желанию можно добавить в миндальное молоко мед, ваниль, подсластить или подсолить по вкусу. Я люблю добавить пару фиников/финиковую пасту и щепотку соли. Настраивайте вкус под себя. Еще раз хорошо перемешайте все блендером.
- Процедите миндальное молоко через сито, марлю или специальные мешочки для орехового молока.
Как хранить домашнее миндальное молоко
Перелейте готовый продукт в стеклянную банку и поставьте в холодильник. Вы можете хранить его охлажденным в течение 3-4 дней. Не забывайте немного встряхнуть банку перед использованием.
Напомним, Тиана Фиалкова также предоставила план терапии при обострении гастрита и язвенной болезни.