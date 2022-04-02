Как приготовить и хранить миндальное молоко: советы диетолога

Это очень-очень вкусно!

Врач, диетолог, специалист по anti-aging и функциональной медицине Тиана Фиалкова дает рецепт домашнего миндального молока.

"Домашнее миндальное молоко — это 100% продукт молодости и красоты для здоровья наших волос, кожи, ногтей, репродуктивной системы", — написала Тиана Фиалкова на своей странице в Facebook.

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Приготовление

Уложите орехи в миску и залейте холодной водой на 12-24 часа. После того, как миндаль отстоится в воде, процедите его через дуршлаг и промойте в холодной воде. Если вы решили выдержать зерна в воде дольше одной ночи, каждые 12 часов меняйте воду.

После вымачивания откиньте орехи на дуршлаг и промойте их холодной водой. "Я очищаю зерна от кожуры, так молоко нежнее по вкусу, но это необязательно. Очищаются вымоченные орехи легко", — пишет врач.

Переложите миндаль в блендер/кухонный комбайн, залейте 4 стаканами отфильтрованной воды, измельчите.

Для получения текстуры более похожей на цельное молоко используйте соотношение 4/1 – 4 стакана воды и 1 стакан миндаля. Но вы можете настроить текстуру по своему вкусу, экспериментируйте.

По желанию можно добавить в миндальное молоко мед, ваниль, подсластить или подсолить по вкусу. Я люблю добавить пару фиников/финиковую пасту и щепотку соли. Настраивайте вкус под себя. Еще раз хорошо перемешайте все блендером.

Процедите миндальное молоко через сито, марлю или специальные мешочки для орехового молока.

Как хранить домашнее миндальное молоко

Перелейте готовый продукт в стеклянную банку и поставьте в холодильник. Вы можете хранить его охлажденным в течение 3-4 дней. Не забывайте немного встряхнуть банку перед использованием.

Напомним, Тиана Фиалкова также предоставила план терапии при обострении гастрита и язвенной болезни.