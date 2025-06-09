Как приготовить новый напиток из воды и чиа: в чем его польза для организма, как правильно пить

Как правильно пить чиа с водой для похудения / © Pixabay

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В TikTok и Instagram уже давно завирусился новый тренд с употреблением чиа. Пользователи этих сетей готовят специальный напиток из теплой воды, половины столовой ложки семян и нескольких капель сока лайма или лимона. Говорят, он помогает улучшить пищеварение, бодрит и насыщает. И диетологи согласны с этим, но добавляют, что нужно подойти к употреблению новинки с умом.

Как правильно пить трендовый напиток с чиа

Из-за большого количества пищевых волокон чиа следует вводить в рацион постепенно. Особенно если у вас чувствительный желудок. Нутрициологиня из Нью-Йорка Адьяна Кастро предлагает пить по следующему графику:

1–3 день: 120 мл воды + 1 ч. ложка чиа;

4-6 день: 240 мл воды + 2 ч. ложки чиа;

7-9 день: 360 мл воды + 1 ст.л. ложка чиа;

10-12 день: 540 мл воды + 1,5 ст. ложки чиа;

от 13 дня и далее: 720 мл воды + 2 ст. ложки чиа.

Обязательно настаивайте смесь в течение 15-30 минут перед употреблением. Сначала напиток пьется во время или после еды, а позже можно попытаться употреблять его для понижения аппетита за 15 минут до еды.

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Чем полезны семена чиа

Если вы просто будете начинать свой день со стакана воды, даже без чиа, это уже будет большим шагом к здоровью, а с этими семенами обычная жидкость помогает дольше сохранять водный баланс, бодрит, улучшает настроение.

В чиа содержится большое количество клетчатки, которая поддерживает микробиом кишечника, улучшая регулярность стула, что прекрасно действует как профилактика запоров.

Также чиа содержит омега-3 жирные кислоты и растительный белок, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови.

Однако следует помнить, что чиа — это не волшебная таблетка. По словам диетологов, вы извлечете пользу от его употребления только при правильном потреблении и сочетании с другими полезными продуктами.

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