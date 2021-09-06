Как приготовить полезный чай и не испортить ценность напитка

Чай показан для похудения - хорош для разгрузочных дней. Чай улучшает работу мозга, но не рекомендован гипертоникам. Рассказываем о правилах приготовления напитка и чаепитии для здоровья.

Чай тонизирует, снижает риск развития рака печени и полости рта, сахарного диабета II типа, инфаркта миокарда, желчекаменной болезни и старческой деменции. Однако в некоторых случаях медики советуют воздержаться от употребления кофе или чая.

Содержание кофеина в равных порциях свежеприготовленного зернового кофе или свежезаваренного листового чая не слишком отличается. 150 мл кофе может содержать от 40 до 180 мг кофеина, а такое же количество чая - от 30 до 120. В среднем избыточным количеством считается больше 4-5 чашек кофе или чая в сутки.

Кому нельзя пить чай

Чай не рекомендуется гипертоникам. Этот напиток, как и кофе, повышает артериальное давление.

Нельзя также запивать чаем лекарства.

Все хорошо, что в меру. Даже самый полезный чай может навредить вам, если его употреблять в неограниченном количестве.

Врачи рекомендуют ограничиться двумя чашками крепкого чая в сутки. Если вы предпочитаете слабый чай, то можете себе позволить четыре чашки.

Кофеинсодержащие напитки увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и имеют мочегонный эффект, за счет чего усиливают обезвоживание.

И конечно не следует чаевничать или пить кофе перед сном. Кофеин может не только мешать заснуть, но и менять качество сна, делая его неглубоким.

Как приготовить полезный чай: правила натурального вкусного чая, который понравится всем

Натуральный чай - один из самых полезных напитков. В нем нет кофеина и ароматизаторов, зато много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, способствующих очищению организма от токсинов. А еще такие чаи имеют прекрасных аромат и придают энергии.

Выберите правильное время для чая

Как уже упоминалось выше, чай оказывает на организм ободряющее действие. Такой эффект оказывается благодаря содержанию в чае кофеина. В этой связи чай не рекомендуется употреблять вечером, поскольку в таком случае могут возникнуть проблемы с засыпанием. Если выпить чай в первой половине дня, то кофеин успеет полностью метаболизироваться, что поможет вам быстрее заснуть.

Не добавляйте лимон и мед в чай

В чае содержится большое количество антиоксидантов, благотворно влияющих на организм человека. При покупке чая обращайте внимание на его срок годности. Чем свежее чай, тем больше в нем содержится антиоксидантов. А вот привычка добавлять в чай лимон снижает ценность напитка, поскольку лимон уменьшает количество антиоксидантов в чае.

А что касается меда, диетолог, член Ассоциации Диетологов Украины, основательница Dr. Skytalinska Longevity Academy Оксана Скиталинская говорит, что с медом чай пить можно, но мед не нужно добавлять в горячий напиток, так как теряются его полезные свойства.

Не заваривайте чай слишком долго

Чайные полифенолы и эфирные масла могут в нем окисляться, из-за чего портится вкус и снижается питательная ценность напитка. Если для заваривания используется мягкая вода, то настаивать чай рекомендуется не более 5 минут. Для жесткой воды время заваривания увеличивается до 7 минут. Если для заварки используется чай низкого сорта, то время заваривания необходимо увеличить вдвое: 10 и 15 минут для мягкой и жесткой воды соответственно.

Чай с мятой успокоит нервную систему

Иногда черный или зеленый чай полезно заменить травяным. Например, мятным. Мята - отличное средство от раздражительности и волнения. Душистые листья нормализируют давление. Благодаря ментолу, который есть в составе листьев, чай с мятой взбодрит, придаст сил и энергии, простимулирует деятельность мозга.

Рецепт мятного чая

1 ч.л. чая

веточки мяты

лимон по вкусу (на блюдце)

мед по вкусу (отдельно)

Возьмите фарфоровую или стеклянную посуду, насыпьте чай и добавьте пару веточек свежей или высушенной мяты. Залейте кипяченой, немного остывшей водой. Дайте напитку настояться минут 10. Можно пить, закусывая лимоном и медом.

Не заваривайте чай дважды

Многие из нас любят доливать кипяток во вчерашнюю заварку, но в таком чае уже практически не остается никаких полезных веществ. Более того, некоторые сорта чая спустя время после заварки начинают выделять токсические вещества, поэтому использовать чай второй раз не советуем.

Температура воды для заваривания чая - это важно

Какова оптимальная температура воды для заваривания чая? Здесь все зависит от самого чая. Например, черные сорта лучше всего заваривать водой температурой 90 градусов по Цельсию. Для зеленого чая стоит использовать воду температурой 80-85 градусов. Для красного и белого чаев рекомендуемая температура воды составляет 60-70 градусов.

Пена при заваривании чая - хороший знак

Если при заваривании чая появляется пена, то это верный признак того, что вы правильно заварили чай. Пену следует размешать ложечкой, чтобы она вошла в отвар. Если пена обладает неприятным запахом, то можете ее убрать.

Чай с чебрецом против бактерий

Чай из чабреца имеет антибактериальные свойства. Он дезинфицирует и очищает слизистые оболочки организма. А здоровье желудочно-кишечного тракта, как мы знаем, напрямую связано с внешним видом кожи. Зимой такой чай эффективно справляется с воспалительными процессами верхних дыхательных путей.

1 ч.л. чебреца

1 ч.л. чая

2 стакана воды

Траву залейте литром кипятка и оставьте настаиваться около четверти часа. Затем заварить чай и долить в него настой травы. Можно добавить лимон по вкусу.

Придерживайтесь этих правил для приготовления чая, чтобы улучшить свое здоровье.

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