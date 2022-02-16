Как приостановить старение: всего несколько небольших изменений в повседневной жизни

Как сохранить свой мозг и тело молодыми?
Есть вещи, которые помогут замедлить процесс старения, чтобы вы жили насыщенно с возрастом. Лишь несколько небольших изменений образа жизни могут защитить клетки и положительно повлиять на общее здоровье.
Физические упражнения – ключ к долголетию
Вам не нужно ходить в спортзал каждый день или тренироваться как спортсмен, чтобы чувствовать себя моложе. Данные из «голубых зон» показывают, что такие занятия, как ходьба – связаны с более продолженной и здоровой жизнью, а другие исследования показывают, что регулярные упражнения могут предотвратить старение на клеточном уровне.
"Мы все знаем людей, которые віглядят моложе своего реального возраста", — говорит Ларри Такер, профессор физкультуры университета Бригама Янга.
«Мы знаем, что упражнения могут помочь в этом, и теперь мы знаем, что часть их связана с влиянием на наши теломеры», — добавляет он.
Не курить
Курение опасно для здоровья и преждевременно старит кожу. Исследование с участием некурящих и их близнецов-курильщиков показало невероятно негативное влияние курения на внешний вид.
Это исследование подтверждает кое-что из того, что считалось наиболее научным. При более продолжительном наблюдении оказалось, что близнецы стареют по-разному. Курение снижает образование коллагена, приводит к его деградации и ухудшает кровообращение в коже. Кроме того, никотин уменьшает толщину кожи. эластичность и (вызывают) преждевременное старение.
Употребляйте здоровую пищу
Питательная сбалансированная диета имеет решающее значение для долголетия и здоровой жизни: средиземноморская диета долгое время считалась одним из лучших способов питания для долголетия и здорового старения.
Диетологи часто рекомендуют добавлять в свой рацион продукты средиземноморской диеты с высоким содержанием овощей, фруктов, оливкового масла и цельного зерна и умеренным содержанием белка и жиров.
Исследования показывают, что основные продукты в этой диете помогают предотвратить хронические заболевания и увеличить продолжительность жизни. Другое исследование показало, что это может быть также полезным для мозга.
Помните об употреблении алкоголя
Слишком много алкоголя не только негативно влияет на внешний вид, но и может ускорить процесс старения.
Две порции алкогольного напитка в день уже считается перебором.
«Кожа страдает; алкоголь влияет на любую слизистую, от поджелудочной железы и печени до кожи», — говорит диетолог из Нью-Йорка Хайро Родригес.
Первый эффект – это обезвоживание, поскольку оно фактически извлекает всю жидкость из кожи. Если вы посмотрите на женщину, которая пьет 20 или 30 лет, и женщину того же возраста, которая не пила совсем, мы увидим огромную разницу в коже – больше морщин от повреждения, вызванного обезвоживанием, что может заставить вас выглядеть на 10 лет старше. Отказавшись от алкоголя, ві позволите своей коже проявить способность к регенерации. Но эта регенерация зависит от того, сколько ущерба было причинено. Если вы пили в течение 15-20 лет и бросили, это здорово, но можете ли вы восстановить вашу кожу до [того, ] нормальный 50-летний? Разрушенній коллаген трудно восстановить.
Не позволяйте стареть мозгу
Хотите подольше защитить свой мозг от процесса старения? Поиграйте в видеоигры (нет, серьезно). Исследования показали, что видеоигры улучшают кратковременную память у пожилых и стимулирует пластичность мозга.
«Я описываю это так, как когда ты впервые идешь на новую работу, и тебе приходится изучать новые маршруты – ты используешь свой гиппокамп для навигации. Мы считаем, что что-то подобное происходит во время игр 3D-платформы, например Super Mario 64», — говорит Грег Вест, исследователь и профессор психологии из Университета Монреаля.