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ТСН в социальных сетях

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Категория
Полезные статьи
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Время на прочтение
2 мин

Как проверить арбуз в домашних условиях: признаки большого количества нитратов

Арбуз — символ лета, но вместе с ним каждый год появляются страхи по поводу нитратов.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как проверить арбуз на нитраты

Как проверить арбуз на нитраты / © pexels.com

Действительно ли опасны арбузы, как их проверить и на что обращать внимание — разбираем в формате простого чек-листа.

Что нужно знать о нитратах в арбузе

  1. Нитраты — это природные соединения азота, которые растения получают из почвы.

  2. В небольшом количестве они безопасны для организма.

  3. Проблема возникает только при превышении нормы.

  4. В большой концентрации могут вызвать ухудшение самочувствия.

Как выглядит «подозрительный» арбуз

Обратите внимание на внешние признаки:

  • слишком большой или неестественно идеальный плод;

  • слишком гладкая и глянцевая поверхность среза;

  • бледная или неестественно алая мякоть;

  • толстые или желтоватые волокна внутри;

  • отсутствие характерной зернистости на срезе.

Признаки нитратного арбуза внутри

После разрезки могут насторожить:

  • мякоть с фиолетовым или оранжевым оттенком;

  • неравномерный цвет или пятна;

  • слишком мягкая или, напротив, «пластиковая» текстура;

  • водянистость без характерного аромата.

Простой домашний тест с водой

Один из самых популярных способов проверки:

  • опусти кусочек арбуза в воду;

  • качественный плод сделает воду немного мутной;

  • сомнительный — может покрасить воду в розовый оттенок.

Признаки спелого и безопасного арбуза

Чтобы не ошибиться при покупке:

  • сухой, но не пересушенный хвостик;

  • желтое пятно на боку (место созревания);

  • контрастные полосы на кожуре;

  • звонкий звук при постукивании;

  • ощутимый вес для своего размера.

Как правильно выбирать арбуз в магазине или на рынке

  • избегайте разрезанных плодов на солнце;

  • не покупайте у дорог (риск загрязнения);

  • проверяйте наличие документов у продавца;

  • выбирайте сезонные арбузы (август — оптимальный период).

Мифы о нитратных арбузах

  1. «Чем больше арбуз, тем больше нитратов» — не всегда правда.

  2. «Нитраты можно определить только по вкусу» — невозможно.

  3. «Алый арбуз — опасен» — цвет не является точным показателем.

Важно помнить: нитраты не всегда вредны, точную проверку дает только лаборатория, большинство «народных методов» — только ориентировочные.

FAQ

Как распознать арбуз с нитратами в домашних условиях?

Чаще обращают внимание на цвет мякоти, структуру волокон и простой тест с водой, но 100% гарантии эти методы не дают.

Можно ли отравиться арбузом с нитратами?

Да, если уровень нитратов превышает норму. Чаще симптомы появляются при употреблении большого количества некачественного плода.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
43
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