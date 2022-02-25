Как проводить сердечно-легочную реанимацию: последовательность действий

Это неотложная медицинская процедура для восстановления дыхания и кровообращения.

Смерть от внезапной остановки сердца можно предотвратить при условии немедленного начала сердечно-легочной реанимации (СЛР) – непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Рассказываем, как это сделать.

Обязательной частью сердечно-легочной реанимации является непрямой массаж сердца, а искусственное дыхание можно делать, только если вы лично знаете пострадавшего. Примите во внимание. что делать непрямой массаж сердца при наличии пульса нельзя.

Обратитесь к человеку: Что с вами? Слышите меня?

Аккуратно встряхните человека за плечи. Если пострадавший реагирует, оставьте его в положении, в котором он был найден, обеспечив безопасность.

Попытайтесь выяснить причину произошедшего и вызвать помощь. Мониторьте состояние пострадавшего.

Вызовите скорую (номер 103).

Последовательность действий, если человек не реагирует

Освободите проходимость дыхательных путей: поднимите подбородок, подтягивающий язык вперед от задней стенки глотки.

Положите одну руку на лоб и осторожно разогните голову, а пальцы другой руки уложите под подбородок и поднимите его для открытия дыхательных путей. Эти действия с дыхательными путями позволяют обеспечить их проходимость.

Оцените дыхание потерпевшего, поддерживайте дыхательные пути открытыми и наблюдайте за движениями грудной клетки.

Слушайте дыхание пострадавшего: чувствуйте дыхание на своей щеке. Делайте это около 10 секунд, чтобы определить наличие нормального дыхания.

Компрессии на грудную клетку

Встаньте на колени сбоку пострадавшего и положите основание ладони одной руки на центр грудной клетки пострадавшего. Положите основание второй руки поверх первой и соедините пальцы в замок. Убедитесь, что не давите на ребра. Держите руки прямо. Разместитесь вертикально над грудной клеткой пострадавшего и жмите на грудину как минимум на глубину 5 см, но не более 6 см. После каждой компрессии освобождайте грудь от давления, но не отрывайте руки от грудной клетки. Произведите 30 компрессий с частотой 100–120/мин.

Искусственное дыхание

После 30 компрессий начните искусственное дыхание. Снова откройте дыхательные пути (заброс головы и подъем подбородка).

Указательным и большим пальцем руки зажмите нос пострадавшего.

Позвольте рту быть открытым, но подбородок поддерживайте.

Сделайте нормальный вдох и обхватите вашими губами губы пострадавшего так, чтобы это было герметично.

Сделайте искусственный вдох продолжительностью 1 секунда, глядя, поднимается ли грудная клетка пострадавшего.

Поддерживайте разгибание головы и подъем подбородка. Наблюдайте, как грудная клетка опускается.

Сделайте еще один нормальный вдох и искусственный выдох.

Не прерывайте компрессию грудной клетки более чем на 10 сек. для проведения искусственных вдохов.

Далее срочно верните свои руки на грудину в правильное положение и делайте снова 30 компрессий.

Продолжайте компрессию и искусственное дыхание в соотношении 30:2.

Если, например, пострадавший – чужой для вас человек, а у вас нет маски-клапана для безопасных вдохов, вы можете не делать искусственное дыхание. Проводите только компрессии на грудину с частотой 100-120.

Примените автоматический внешний дефибриллятор – это незаменимая вещь для успешной сердечно-легочной реанимации. Подавляющее большинство клинических смертей начинается именно с фибрилляции желудочков, то есть с изменения сердечного ритма. Во время клинической смерти сердце не останавливается, как показывают в фильмах, оно изменяет свой ритм на такой, который не дает кровообращения (пульса).

Сердечно-легочная реанимация

Сердечно-легочная реанимация – неотложная процедура, направленная на восстановление жизнедеятельности организма и выведение его из состояния клинической смерти; предусматривает компрессию грудной клетки (непрямой массаж сердца) и искусственную вентиляцию легких (искусственное дыхание). 120 мин.

Чтобы восстановить кровообращение, мы должны делать сердечно-легочную реанимацию, но обычно одной только реанимации недостаточно для восстановления нормального ритма сердца. Мы своими надавливаниями будем механически восстанавливать кровообращение, чтобы не допустить биологической смерти мозга, но только дефибриллятор сможет снять фибрилляцию желудочков.

По материалам ns-plus.com.ua