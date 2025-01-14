Как прожить долго: что не нужно делать, по мнению экспертов

Единственная вещь, которую эксперты по долголетию умоляют вас никогда не делать

Хотя мы часто слышим о важности правильного питания, физических упражнений и отказе от вредных привычек для долгой жизни , есть один фактор, о котором мы часто забываем. , пожалуй, даже не задумывались – это об одиночестве.

Поведение, которое вредит долголетию

Эксперты отмечают, что самоизоляция и отсутствие контакта с близкими имеет серьезные негативные последствия для вашего здоровья и может привести к ранней смерти.

«Как гериатр, я подчеркиваю важность оставаться на связи с близкими, особенно с возрастом», — отмечает доктор Моника Махаджан, медицинский директор Центра улучшения старения.

Согласно исследованию это происходит потому, что социальные взаимодействия влияют на здоровье и активность нашего мозга, что влияет на продолжительность жизни.

«Изоляция лишает нас умственной стимуляции, эмоциональной поддержки и чувства причастности – ключевых факторов в поддержке когнитивного здоровья», – объясняет доктор Махаджан.».

Недавний мета-анализ показал, что одиночество повышает риск деменции на 31 процент. Кроме того, одиночество связано с риском ранней смерти на 26% выше из-за ее влияния на психическое и физическое здоровье.

Почему одиночество так вредно

«Одиночество глубоко влияет как на когнитивное здоровье, так и на общую продолжительность жизни», – говорит доктор Махаджан. «Это может вызвать хронический стресс и воспаление , со временем повреждая мозг и увеличивая риск деменции ».

Социальные взаимодействия стимулируют наш мозг, помогая поддерживать его активность и гибкость.

Чувство одиночества вызывает хронический стресс, который в свою очередь приводит к повышению уровня воспалительных процессов в организме. Эти воспаления могут повреждать разные органы, включая сердце и мозг.

Одиночество связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления, нарушений сна и снижения иммунитета.

Как противодействовать одиночеству

Расширяйте круг общения – присоединяйтесь к клубам по интересам, волонтерским организациям или спортивным секциям.

Поддерживайте связи с семьей и друзьями, регулярно звоните по телефону, встречайтесь или общайтесь онлайн со своими близкими.

Найдите новых друзей, не стесняйтесь знакомиться с новыми людьми.

Ухаживайте за домашними животными, даже домашний питомец может стать источником компании и любви.

Занимайтесь хобби, увлечения помогают отвлечься от негативных мнений и найти новых друзей.

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